Acordo na Concertação Social “é muito importante”, diz Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que o acordo alcançado entre o governo e os parceiros sociais, à exceção da CGTP, é “muito importante” numa altura em que há um conjunto de questões por resolver, nomeadamente o aumento do custo da energia e perda de poder de compra das famílias.

“Acho que é muito importante porque está tudo muito instável no mundo e na Europa”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, este domingo, no Chipre. “Haver plataformas de entendimento entre as confederações patronais, a UGT e o Governo é muito importante nestes próximos anos”, sublinhou.

De acordo com o Presidente da República, “temos pela frente ainda anos de legislatura, muitos orçamentos, temos uma guerra para terminar, uma recuperação económica para fazer e uma gestão de fundos europeus para realizar”. E “tudo isso em acordo social é completamente diferente de tudo isso em tensão social entre os parceiros”, frisou.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, “haver um acerto de posições entre patrões e uma parte dos sindicatos é uma boa ajuda”, sendo “preferível avançar com alguma almofada do que sem almofada nenhuma”. E este acordo, disse, “é uma almofada” criada para responder a necessidades imediatas mas que poderá ser atualizado e ajustado conforme for necessário.

O Presidente da República iniciou no sábado uma visita oficial ao Chipre com um encontro com o seu homólogo cipriota, Nicos Anastasiades, e uma visita ao centro histórico de Nicósia, com o objetivo de consolidar as relações bilaterais entre os dois países.

O Governo e os parceiros sociais chegaram a um acordo de médio prazo sobre rendimentos, salários e competitividade, que será apresentado este domingo à tarde pelo primeiro-ministro, António Costa.

De fora do acordo ficou a CGTP. A entidade sindical deixa críticas, considerando que “os referenciais propostos pelo Governo discutidos agora em 2022, fazem com que no final de 2023, se tenha um menor poder de compra do que aquele que os trabalhadores tinham em 2021”.

Notícia atualizada às 10:23