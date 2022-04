Açores: Hotel da ilha Terceira Barceló Angra Marina é premiado nos ‘Traveller Review Awards 2022’

O hotel Barceló Angra Marina, situado em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, foi um dos 113 hotéis do Barceló Hotel Group a ser premiados no Traveller Review Awards 2022, um prémio atribuído pelo site Booking.com, que tem em conta as pontuações atribuídas por clientes aos hotéis nos últimos anos. Para ser elegível para o prémio, os estabelecimentos necessitam ter uma pontuação média entre oito e dez pontos (pontuação máxima).

O prémio Traveller Review Awards 2022 foi atribuído a hotéis do grupo espanhol situados em 13 países, distribuídos pela Europa, Norte da África, Oriente Médio e América Latina, e inclui o Barceló Angra Marina, o único hotel de cinco estrelas de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

O Barceló Angra Marina é um resort urbano de férias, com 130 quartos, localizado à beira mar. “Para quem visita a Ilha Terceira, principalmente para os amantes da natureza, este hotel é o local ideal para usufruir de uns dias de descanso, envolvido numa cidade declarada Património Mundial da UNESCO em 1983, onde a oferta cultural e as paisagens permanecem na memória”, destaca o grupo em comunicado.

O hotel salienta ainda o seu restaurante Monte Brasil, com uma oferta de gastronomia açoriana, e o Bahía Bar, onde são servidos cocktails. O Barceló Angra Marina dispõe ainda de uma zona wellness com spa e ginásio.

“Os clientes da Booking.com demonstraram a sua satisfação através das pontuações e comentários com os hotéis do Barceló Hotel Group em que se hospedaram, tornando a cadeia novamente numa das mais valorizadas a nível nacional e internacionalmente”, vinca o Grupo.

Em 2021, o Barceló Hotel Group foi nomeado pela segunda vez ‘Melhor Empresa de Gestão de Hotéis do Mundo’ na 28ª edição do World Travel Awards.