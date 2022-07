Açores. PS, BE e PAN criticam falta de políticas para combater inflação

Em declarações aos jornalistas após o discurso do líder do PSD/Açores no encerramento do congresso regional que decorreu em Ponta Delgada, o representante do PS, Francisco César, considerou que os Açores “precisam de muito mais”.

“Os Açores, governados pelo PSD, são a pior região do país no combate à inflação. Por isso é que a inflação cresce mais nos Açores do que cresce na República. Por isso é que a taxa de desemprego nos Açores é maior do que a nível nacional”, afirmou o deputado socialista na Assembleia da República.

Francisco César considerou que o discurso de Luís Montenegro “acabou por ser uma crítica ao próprio Governo Regional” liderado pelo PSD, uma vez que o presidente nacional social-democrata exortou o Governo da República a tomar medidas para mitigar a inflação.

O socialista advogou que “Portugal é o quinto pais da União Europeia com mais medidas de combate à inflação”.

“Estamos quase chocados porque no discurso de José Manuel Bolieiro não ouvimos uma única referência às dificuldades que as famílias estão a atravessar. As famílias têm os combustíveis mais caros. As famílias têm os produtos dos supermercados mais caros”, atirou César.

Do lado do BE, Vera Pires considerou que o discurso do Bolieiro está “desfasado” da realidade: “Exemplo disso é exortação do líder nacional [do PSD] para que a República atue já com os todos os meios disponíveis para combater inflação e o empobrecimento quando aqui nos Açores há uma resolução aprovada com medidas nesse sentido e o Governo Regional não cumpre”, assinalou a bloquista.

Pedro Neves, deputado regional do PAN, também condenou a falta de atuação do executivo açoriano para combater a inflação.

“Bolieiro esqueceu-se do mais importante. Nós temos um aumento da inflação. Provavelmente para o ano ainda será pior. O crescimento açoriano não vai ser tão alto como a inflação e o poder de compra dos açorianos não está a acompanhar”, afirmou.

No encerramento do congresso, o presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou o Governo da República de “comportamento quase imoral” por estar a “ganhar dinheiro com a inflação”, reiterando a importância de implementar um programa de emergência social.

Já o líder do PSD/Açores assegurou que o Governo Regional, de coligação com o CDS-PP e o PPM, está “estável e unido”, que o diálogo “fortalece a atuação” do executivo e assim continuará até ao fim da legislatura.