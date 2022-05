ActivoBank lidera reclamações nas contas e Banco CTT foi o mais reclamado no crédito da casa

O ActivoBank, Banco CTT e BBVA foram os bancos com o maior número de reclamações nas contas de depósito, em 2021. Já o Banco Montepio foi uma das entidades que liderou as queixas no crédito à habitação no conjunto do ano passado, com o Banco CTT a ocupar o primeiro lugar deste “top”.

O ActivoBank recebeu 0,62 reclamações por cada 1.000 contas de depósitos à ordem, no ano passado, segundo os dados do Relatório de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal referente a 2021 e que foi divulgado esta quarta-feira. Na lista dos mais reclamados nos depósitos seguem-se o Banco CTT e o BBVA, com 0,58 e 0,57 queixas, respetivamente.

No crédito à habitação, o Banco CTT está novamente em destaque enquanto a entidade mais reclamada, com 4,36 reclamações por cada 1.000 contratos de crédito hipotecário no ano passado. Já o Banco Montepio e o Novobanco registaram 1,57 e 1,29 reclamações, respetivamente.

Quanto aos créditos aos consumidores, as financeiras do ramo automóvel continuaram a gerar o maior número de reclamações. A sucursal em Portugal da Volkswagen Bank registou 2,84 reclamações por 1.000 contratos de crédito aos consumidores, seguindo-se o BNI, com 2,48 queixas, e o RCI Banque, com 2,29 reclamações por 1.000 contratos.

O Banco de Portugal recebeu 19.322 reclamações de clientes bancários no ano passado, ou 1.610 por mês, de acordo com o Relatório de Supervisão Comportamental relativo ao ano de 2021 divulgado esta quarta-feira pelo regulador. Este número representa uma descida de 1,7% face a 2020.