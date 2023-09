A Autoridade da Concorrência recebeu, em 8 de agosto de 2023, a notificação prévia de uma operação de concentração relativa à aquisição do controlo exclusivo da F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici por fundos geridos ou assessorados por filiais da Bain Capital Investors. A AdC acaba de adotar uma decisão de não oposição na operação de concentração.

7 Setembro 2023, 18h00

A Autoridade da Concorrência recebeu, em 8 de agosto de 2023, a notificação prévia de uma operação de concentração de empresas respeitante à aquisição do controlo exclusivo da F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. por fundos geridos ou assessorados por filiais da Bain Capital Investors.

A gestora de private equity avançou para a aquisição da empresa italiana especializada na produção de produtos químicos para a indústria farmacêutica, em particular na prestação de serviços de exploração e produção de contract development and manufacturing organisation e que se foca na prestação destes serviços para ingredientes farmacêuticos ativos, para medicamentos destinados a uso humano e veterinário.

No início de julho a Bain Capital Private Equity e a Nine Trees Group S.p.A., a empresa holding da Família Ferrari, anunciaram que chegaram a acordos vinculativos (sujeitos às condições habituais precedentes) para a aquisição pela Bain Capital da totalidade da participação da NTG na FIS – Fabbrica Italiana Sintetici S. p.A. (FIS), uma empresa líder no desenvolvimento e fabrico de ingredientes farmacêuticos activos (API) de pequenas moléculas e intermediários.

A Bain Capital tem aproximadamente 175 mil milhões de dólares de ativos sob gestão.

O valor do negócio não foi divulgado mas notícias em Itália chegaram a falar num valor que ronda os mil milhões de dólares.