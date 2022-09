AdC sancionou empresa por participação em cartel no fornecimento de serviços a hospitais públicos

A autoridade da concorrência AdC sancionou a empresa ITM – Instituto de Telemedicina por participação num cartel em concursos públicos para prestação do serviço de telerradiologia a hospitais e centros hospitalares no território nacional.

Em comunicado, a AdC explica que “a investigação determinou que a ITM e outras empresas implementaram, em conjunto, estratégias tendentes a um aumento generalizado dos preços no mercado em apreço, em prejuízo dos contratantes, neste caso, hospitais públicos que são parte integrante do Serviço Nacional de

Saúde (SNS)”.

A AdC diz que “concluiu o processo antecipadamente em relação à ITM devido à colaboração da empresa, porquanto esta participou em procedimento de transação, admitindo a participação no cartel e abdicando da litigância judicial”.

A participação da ITM no cartel ocorreu entre novembro de 2015 e dezembro de 2017. A AdC aponta que “durante esse período, a ITM desenvolveu contactos com outras empresas, definindo, conjuntamente com elas, quais as empresas que, em procedimentos de contratação pública para a prestação de serviços de telerradiologia, iriam apresentar as propostas vencedoras”.

“Os contactos estabelecidos permitiram à ITM e a outras empresas repartirem entre si o mercado nacional da prestação de serviços de telerradiologia na sequência de procedimentos de contratação pública”, sublinha a autoridade da concorrência.