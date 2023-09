A empresa conhecida pelo Pão de Rio Maior afirma que este é o “início de uma nova etapa repleta de oportunidades”.

20 Setembro 2023, 13h33

A panificadora Costa & Ferreira (C&F), dona do Pão de Rio Maior, disse esta quarta-feira que, no âmbito do negócio com a sociedade Touriga (Tagus Bread), vai manter os mais de 200 trabalhadores na empresa e que esta aquisição abre uma “nova etapa repleta de oportunidades, confiança e evolução”.

A proprietária do primeiro pão tradicional certificado em Portugal refere que a transação, cujo valor se mantém em anonimato, “não acarreta mudanças substanciais”, sobretudo porque não tem implicações nem na gestão nem na produção da fábrica de Rio Maior.

Trata-se de um “conjunto de investidores que se juntaram para este investimento específico, visando apoiar e potenciar o percurso de crescimento e inovação que sempre caracterizou a empresa”, de acordo com o esclarecimento enviado ao Jornal Económico (JE), que confirma a notícia avançada na segunda-feira pelos advogados que assessoram a operação.

Deborah Barbosa continuará no cargo de CEO. “A nossa jornada até agora tem sido marcada por conquistas notáveis, e ao abraçar esta mudança, demonstramos confiança no futuro e um firme compromisso em atingir novos patamares de sucesso, sempre com foco em potenciar um produto de excelência”, crê a panificadora.

“Estamos convictos de que esta decisão coloca a nossa empresa numa posição capaz de alcançar um futuro ainda mais promissor, possibilitando a expansão nacional e internacional, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, bem como a criação de novos e mais produtos”, conclui a C&F, no comentário enviado ao JE.