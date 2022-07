Administração do Banco Montepio nomeia Comissão Executiva segunda-feira

O Banco de Portugal deu luz verde à nova administração do Banco Montepio que tinha sido eleita em Assembleia Geral de 29 de Abril.

Uma vez concluído o processo de “fit and proper” dos órgãos sociais pelo supervisor bancário, é a vez do Conselho de Administração, em reunião, nomear a Comissão Executiva. Ora segundo o Jornal Económico apurou, essa reunião será já na segunda-feira.

“Na assembleia-geral do Banco Montepio realizada hoje, dia 29 de abril, foi deliberada a constituição do novo Conselho de Administração para o quadriénio 2022-2025, integrando 12 elementos, dos quais sete são mulheres”, avançou, em abril, fonte oficial do Montepio em comunicado.

Como presidente executivo do banco mantém-se Pedro Leitão, tal como tinha sido noticiado.

Na Comissão Executiva ficam, para além do CEO Pedro Leitão, Helena Soares de Moura Costa Pina, Jorge Baião, José Carlos Mateus. Entram Maria Cândida Peixoto e Isabel Pereira da Silva.

Segundo a nova composição dos órgãos sociais aprovada pelos acionistas, Manuel Ferreira Teixeira é o novo presidente do Conselho de Administração do banco, substituindo Carlos Tavares.

A Comissão de Auditoria é composta por quatro administradoras: Clementina Barroso, Florbela Lima, Maria Cândida Peixoto e Maria Lúcia Ramos Bica.

Segundo o comunicado de abril, como vogais do Conselho de Administração ficam Ângela Barros, Clementina Barroso, Eugénio Baptista, Florbela Lima, Helena Soares de Moura Costa Pina, Isabel Pereira da Silva, Jorge Baião, José Carlos Sequeira Mateus, Maria Cândida Peixoto, Maria Lúcia Ramos Bica e Pedro Leitão.

A mesa da Assembleia Geral é presidida por António Manuel Lopes Tavares, tendo como secretário Cassiano da Cunha Calvão.

Segundo a mesma nota, “o exercício de funções pelos membros do Conselho de Administração (incluindo a Comissão de Auditoria) fica expressamente condicionado, nos termos legais e regulamentares aplicáveis, à obtenção de autorização prévia para o respetivo exercício de funções concedida pelo Banco de Portugal”. Autorização essa que foi dada na passada terça-feira, apurou o JE.