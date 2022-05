Administração do BCP liderada por Nuno Amado e Miguel Maya eleita hoje

Os acionistas do BCP votam hoje os dividendos e o Conselho de Administração para o mandato de 2022 a 2025.

O Millennium BCP realiza hoje a assembleia-geral anual de acionistas em que serão votadas os dividendos relativos a 2021 e a recondução de Nuno Amado e Miguel Maya como presidente do Conselho de Administração e presidente executivo do banco, respetivamente.

A notícia avançada em primeira-mão pelo Jornal Económico foi assim confirmada pelo comunicado do banco a 11 de abril onde é dito que “a proposta para a eleição de membros do Conselho de Administração, para o quadriénio 2022/2025, contempla assim Nuno Amado para desempenhar funções de presidente do Conselho e Miguel Maya para “desempenhar funções de vice-presidente do Conselho, a designar presidente da Comissão Executiva”.

A comissão executiva do banco vai continuar com Miguel Maya como presidente e Miguel Bragança, Jorge Nuno Palma, Maria Matos Campos, Rui Manuel Teixeira, e José Miguel Pessanha como administradores.

Além disso, a proposta para os órgãos sociais do banco inclui Jorge Magalhães Correia (Chairman da Fidelidade) para vice-presidente, Valter de Barros para desempenhar funções de vice-presidente e vogal da Comissão de Auditoria, Cidália Lopes como vogal do Conselho e presidente da Comissão de Auditoria, Fernando da Costa Lima para vogal do Conselho e da Comissão de Auditoria e Clara Raposo como vogal do Conselho e membro Suplente da Comissão de Auditoria.

Clara Raposo é atualmente reitora da ISEG Lisbon School of Economics & Management – onde também é Professora Catedrática de Finanças – e também presidente não executiva da Greenvolt Energias Renováveis.

Os órgãos sociais irão ainda contar com Ana Paula Alcobia Gray, João Nuno Palma, José Miguel Pessanha, Lingjiang Xu, Lingzi Yuan (Smilla Yuan), Maria José Campos, Miguel Bragança, Rui Teixeira, Teófilo da Fonseca e Xiaoxu Gu (Julia Gu).

O board do BCP passa a contar com seis mulheres e onze homens.

O antigo presidente do supervisor dos seguros, José Almaça, vai liderar o conselho de remunerações e previdência do BCP.

A reunião começa às 14h30 no TagusPark.

O ponto um da ordem de trabalhos é relativo às contas de 2021 (lucros de 138,1 milhões de euros, menos 24,6% do que em 2020), e o ponto dois é relativo à aplicação de resultados do exercício desse ano.

Para dividendos, a administração propõe 13,6 milhões de euros (0,09 cêntimos por ação) e para os trabalhadores cerca de 5,69 milhões de euros.

A proposta deste ponto da ordem de trabalhos indica que “para reforço da reserva legal irão 9.006.048,73 euros, para atribuição de dividendos 13.602.590,96 euros, para distribuição por colaboradores até 5.692.000,00 euros e 61.759.847,55 euros, ou seja, o remanescente, para resultados transitados”.

Em fevereiro, o presidente não executivo (chairman) do BCP, Nuno Amado, disse que a administração defendia o retomar do pagamento de dividendos, mas que iria propor em assembleia-geral a distribuição de um “valor muito moderado” relativamente a 2021.

“Entendemos que seria bom retomar o pagamento de dividendos relacionados com os resultados de 2021, mas iremos fazê-lo de forma moderada, a atual situação não ajuda”, afirmou Nuno Amado na conferência de imprensa de apresentação das contas do BCP de 2021.

Na AG está previsto tomar deliberação sobre a atualização da política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização, assim como sobre a aquisição e alienação de ações e de obrigações próprias.

O BCP tem como principal acionista o chinês Grupo Fosun, com 29,93% do capital social, seguido do angolano Grupo Sonangol, com 19,49%, tendo o fundo BlackRock 2,68% e o Grupo EDP 2,06%, segundo as últimas informações que constam do ‘site’ do banco (referentes a 30 de junho de 2021).