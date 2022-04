Administrações públicas com financiamento negativo de 0,5 mil milhões de euros em fevereiro

As administrações públicas nacionais registaram um financiamento negativo de 0,5 mil milhões de euros em janeiro, dando sequência aos valores registados pelo indicador no primeiro mês de 2022, segundo os dados do Banco de Portugal (BdP) revelados esta quinta-feira.

Este valor resulta do financiamento negativo dos bancos às administrações públicas em 1,9 mil milhões de euros e dos restantes sectores da economia em 0,77 milhões de euros, detalha a nota do BdP, que explica que “um financiamento líquido negativo indica que as aquisições líquidas de ativos financeiros pelas administrações públicas são superiores às emissões deduzidas de amortizações dos passivos, ou seja, as administrações públicas utilizaram parte dos fundos obtidos para financiarem outros sectores da economia”.

Por outro lado, o financiamento às administrações públicas pelo exterior foi de 2,4 mil milhões de euros, o que perfaz o resultado final comunicado esta quinta-feira pelo banco central.

Analisando por instrumento, verifica-se que as administrações públicas se financiaram através de emissões líquidas de títulos no montante de 5,2 mil milhões de euros, ao passo que o financiamento através de empréstimos deduzidos de depósitos foi negativo em 4,7 mil milhões de euros.