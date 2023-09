A ADN e Gregório Teixeira contestaram, em tribunal, a candidatura do Chega às eleições regionais da Madeira na sequência do Tribunal Constitucional ter considerado inválida a convocatória para a convenção nacional do Chega.

6 Setembro 2023, 07h41

A Alternativa Democrática Nacional (ADN) considerou que o Chega pertence ao sistema que diz combater, em reação à decisão do Tribunal Constitucional de aprovar a candidatura do Chega às eleições regionais da Madeira, marcadas para 24 de setembro.

A ADN a par de Gregório Teixeira, um dos elementos fundadores do Chega Madeira, contestaram em tribunal a candidatura do Chega às eleições regionais da Madeira, depois do Tribunal Constitucional ter anulado a convocatória do Chega para a convenção nacional.

“A deliberação do Tribunal Constitucional é similar ao que acontecia com os crimes de violência doméstica e faz recordar o que essas vítimas sofriam antes deste crime ter passado a ser um crime público, ou seja, o crime existia, as pessoas sabiam quem era o criminoso, a vítima sofria e às vezes até morria, mas ninguém podia apresentar queixa para salvar a vítima, pois só a vítima é que o podia fazer. Nestes casos, um qualquer juiz, caso um vizinho tentasse apresentar uma queixa junto do Tribunal para proteger a vítima dos abusos do seu cônjuge, o Juiz recusava julgar o crime de violência doméstica, porque dizia que era a vítima que tinha de apresentar queixa e não o vizinho”, diz a ADN.

A ADN considerou que o Tribunal Constitucional “deliberou da mesma forma que muitos dos juízes do passado deliberavam contra as vítimas e, em alguns casos, até culpavam a vítima dos crimes que elas sofriam, sendo que, neste caso, a vítima são duas, a Democracia e a Justiça”.

A força partidária diz que algo de positivo saiu do acórdão do Tribunal Constitucional, confirmando-se que a ADN é o “único partido que combate um regime corrupto” e que o Chega “pertence ao tal Sistema que diz combater, porque foi esse Sistema que o defendeu”.

A ADN acrescentou que a vitimização que o líder do Chega, André Ventura, tem feito ao longo de quatro anos, “percebe-se que serve apenas para obter tempo de antena e enganar aos mais incautos, pois ficou provado que é um protegido de tudo aquilo que diz ser contra”.

A força partidária lamentou o estado da injustiça e da justiça que existe em Portugal “onde quem está em situação ilegal, e não é o partido ADN que diz isso, é o Tribunal Constitucional, possa aproveitar-se do pior que o sistema judicial tem e ir a eleições” questionando que “se isto não é representativo de estarmos numa verdadeira república das bananas, é o quê?”.