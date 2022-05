Advogado de Jesus acusa Mourinho de “total ausência de ética”

O advogado de Jorge Jesus veio a público criticar José Mourinho pelas suas críticas ao ex-treinador do Benfica.

Mourinho “falar de falta de ética é uma brincadeira”, escreve hoje Luís Miguel Henrique em artigo de opinião no jornal “Record”.

“Estamos a falar da mesma pessoa que em 2020 falou com meio mundo, por forma a tentar evitar que JJ fosse contratado pelo Benfica”, segundo o advogado. “Apesar da total ausência de ética e porque foi numa conversa privada que teve o azar de ser captada em escuta telefónica, nunca me pronunciei ou ajuizei”.

Recorde-se que José Mourinho demonstrou a sua solidariedade a Paulo Sousa pelas declarações de Jorge Jesus, reveladas pelo jornalista do UOL Esporte, Renato Maurício Prado. “Quero voltar [ao Flamengo], sim. Mas não depende só de mim. Posso esperar pelo menos até ao dia 20 de maio. Depois disso, tenho de decidir a minha vida”, afirmou o treinador português.

No artigo de opinião, Luís Miguel Henrique destaca que as declarações de Jesus sobre um regresso ao Flamengo, treinado por Paulo Sousa, foram ditas em off, privadamente, a um jornalista brasileiro que depois as decidiu tornar públicas: “Sobre [as declarações] que JJ terá produzido num círculo íntimo, atire a primeira pedra quem nunca, em privado, tenha proferido um comentário mais corrosivo a um camarada de profissão”.

Por sua vez, Paulo Sousa disse: “Jorge Jesus é um treinador que eu respeito. Respeito a história dele no Flamengo, a importância que isso teve e tudo aquilo que ele foi em 2019 para este clube. Mas também temos de respeitar o Paulo Carpegiani que ganhou o título mais importante da história do clube, que é o Mundial de Clubes. Eu só peço a Deus que o abençoe a ele e à sua família e que ele, muito sinceramente, tenha saúde, paz, sobretudo consigo mesmo, e sucesso”, afirmou o agora treinador do Flamengo.

Jesus no Benfica? Mourinho tinha outro nome em mente no verão de 2020

Jorge Jesus regressou ao Sport Lisboa e Benfica no verão de 2020 depois de um ano glorioso à frente dos brasileiros do Flamengo. O treinador regressou então à Luz, tendo acabado por sair recentemente, seis meses antes do final do seu contrato. Mas um dos treinadores portugueses mais conceituados de sempre tinha outro nome em mente na altura para assumir o leme dos encarnados.

A 1 de julho de 2020, Jorge Mendes e José Mourinho conversaram sobre a ida de Jesus para o Benfica, revelou a “Sábado” em janeiro deste ano. A revista teve acesso a várias escutas ao superagente no âmbito da investigação Cartão Vermelho; seis dos seus telefones estiveram debaixo de escuta das autoridades desde 2019.

O empresário disse então que estava numa guerra com Luís Filipe Vieira, pois o então presidente queria ir buscar Jorge Jesus. Segundo a “Sábado”, Mourinho disse a Jorge Mendes para não deixar Jesus ir para o Benfica e fez comentários sobre Laurent Blanc, o treinador francês. Foi então que Jorge Mendes disse a Mourinho para enviar uma mensagem a Vieira sobre Laurent Blanc.

Mourinho também disse então que tinha estado a conversar com Bruno Lage; Mendes disse-lhe que estava a negociar a sua contratação com o Aston Villa (acabou por ir para o Wolverhampton).

José Mourinho encontrava-se na altura a treinar o Tottenham de Londres. O português acabaria por ser despedido, encontrando-se atualmente nos italianos do AS Roma.

Por sua vez, Laurent Blanc, antigo internacional francês (campeão do mundo em 1998 e europeu em 2000 como jogador), venceu quatro ligas francesas como treinador no Bordéus e no Paris Saint Germain. No verão de 2020 encontrava-se sem clube, depois de sair do PSG em 2016. Desde 2020 que está a treinar o Al-Rayyan do Qatar.