Advogados da SRS assessoram Fidelidade na aquisição do Yotel no Porto

A SRS Advogados assessorou juridicamente a Fidelidade Sociedade Gestora, que gere o fundo imobiliário IMOFID, na compra do hotel Yotel na cidade do Porto, operado pelo grupo UIP. A aquisição foi de cerca de 30 milhões de euros.

A equipa desta sociedade de advogados foi coordenada por Neuza Pereira de Campos, sócia responsável pelo Departamento de Imobiliário. “A SRS Advogados continua a prestar assessoria relevante a este tipo de transações e é com satisfação que verificamos que o mercado imobiliário em Portugal se mantém ativo e relevante em vários sectores, incluindo na área do turismo, também ela muito relevante para a economia Portuguesa”, afirmou Neuza Pereira de Campos, sócia da SRS, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Situado no centro da Invicta, o prédio do Yotel Porto engloba uma área de 7.794 metros quadrados na Rua de Gonçalo Cristóvão.

O fundo imobiliário IMOFID é detido a 49% pelo grupo Fidelidade e conta com alguns dos maiores investidores institucionais portugueses. Na sexta-feira, a empresa revelou que, através deste fundo, adquiriu dois imóveis para escritórios em Espanha por 70 milhões de euros: um no Campo de las Naciones, em Madrid, e outro em Sant Cugat del Valles, em Barcelona.

“Estas duas primeiras aquisições em Espanha representam um marco estratégico muito importante para o fundo, demonstrando a nossa capacidade de execução a nível ibérico, com a compra de dois ativos de alta qualidade. A nossa estratégia visa tornar a IMOFID num fundo imobiliário aberto líder e de referência no mercado ibérico Core/Core+, com ativos de qualidade e em áreas com fundamentos sólidos a longo prazo”, comentou Eduard Otero-Molins, da Fidelidade Sociedade Gestora.