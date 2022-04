AEP alerta Marcelo para as dificuldades do tecido empresarial

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) anunciou esta sexta-feira que recebeu Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, numa reunião com 25 empresários, onde fez um diagnóstico sobre os fatores que mais dificuldades colocam à atividade empresária.

Numa nota divulgada esta tarde, a entidade afirma que as dificuldades no tecido empresarial “foram acentuadas pela situação geopolítica de guerra na Ucrânia”, destacando a energia, o custo e a escassez de matérias-primas.

Além destas dificuldades, a AEP refere ainda outros obstáculos, nomeadamente, “a indefinição dos programas de cofinanciamento, as dificuldades colocadas pela burocracia ou a falta de incentivos para o investimento em regiões de baixa densidade”.

Após ouvir as preocupações e propostas dos empresários, adianta ainda o comunicado, o Marcelo Rebelo de Sousa “dirigiu-se aos presentes, sublinhando o papel desempenhado pela AEP na defesa da atividade empresarial, em particular durante estes últimos tempos, incentivando, também, as empresas na procura de soluções que permitam ultrapassar as adversidades que hoje enfrentam, visando a redução dos custos da energia e a boa execução do” Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).