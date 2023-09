A AEP – Associação Empresarial de Portugal e a AFIA -Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel estão de partida para a Alemanha com um grupo de empresas nacionais do setor automóvel para participar na feira IAA Mobility, que acontece em Munique, entre os dias 4 e 8 de setembro.

1 Setembro 2023, 12h04

Esta é a terceira vez que a AEP, em parceria com a AFIA, leva empresas portuguesas à Feira IAA para dar a conhecer as competências da indústria portuguesa de componentes automóveis, revela a associação em comunicado.

A edição deste ano da IAA Mobility tem como foco a mobilidade inteligente, conectada, sustentável e as tecnologias que vão moldar a mobilidade no futuro.

“A Alemanha é um país atrativo, mas muito exigente, por isso a AEP organiza participações regulares no mercado alemão há muitos anos e desde 2016 para o setor automóvel. É um mercado que proporciona às empresas nacionais oportunidades de negócios, mas obriga a uma abordagem estruturada e é aqui que a AEP tem um papel importante no apoio à internacionalização das PME”, explica Luís Miguel Ribeiro, presidente do Conselho de Administração da AEP.

A Alemanha é umas das cinco maiores economias da União Europeia e o principal motor do seu crescimento económico. A AEP lembra que é a 5ª maior economia a nível mundial e um dos mercados mais competitivos e industrializados. Com cerca de 82 milhões de consumidores, onde se destaca uma classe média/alta com elevado poder de compra, a Alemanha apresenta um nível do consumo interno elevado, que origina um desenvolvimento dinâmico da economia.

Em 2022, a Alemanha foi o terceiro cliente das exportações portuguesas de bens, com uma quota total de 10,9%, ocupando a segunda posição ao nível das importações (11,2%).

No mercado alemão, a AEP diz que já organizou várias participações coletivas de empresas para os setores alimentar (ANUGA), médico e hospitalar (MEDICA), componentes automóveis (IZB, IAA e GACS), construção e equipamentos (BAUMA e BAU), retalho (EUROSHOP), para além de diversas missões empresariais e outras iniciativas.