A Associação Empresarial de Portugal vai participar com um grupo de empresas nacionais do sector médico-hospitalar na Medical Fair Thailand 2023, que acontece em Banguecoque, Tailândia, entre os dias 13 e 15 de setembro.

12 Setembro 2023, 09h16

Organizada, desde 2003, pela Messe Düsseldorf Asia, a Medical Fair Thailand é considerada o evento médico e de saúde mais bem estabelecido e um centro de conhecimento internacional no Sudeste Asiático. A feira é focada em equipamentos e suplementos para os sectores hospitalar, diagnóstico, farmacêutico, médico e de reabilitação.

Para Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP, citado em comunicado, “a participação portuguesa na 10ª Medical Fair Thailand é uma oportunidade para as empresas portuguesas do sector médico-hospitalar apresentarem os seus produtos e serviços a um vasto público de compradores internacionais. Com uma quota de importações alta e o registo de uma grande procura de tecnologias médicas internacionais, este é um sector com um futuro muito promissor para as empresas portuguesas”.

A comitiva da AEP é constituída por quatro empresas: Bioceramed Cerâmica para Aplicações Médicas, Ceramed Coatings, Ultra Controlo International e A. J. Costa (Irmãos).

Com uma realização bienal, suspensa em 2021 devido à pandemia, a Medical Fair Thailand contou na edição de 2019 com 899 expositores de 49 países e regiões e 20 pavilhões nacionais e a visita de 11.525 profissionais de 80 países e regiões.

Em 2022, o projeto BOW – Business on the Way promoveu a participação de mais de 200 empresas em 28 ações, entre feiras internacionais, missões empresariais, em 19 mercados distintos.

Desde 1990, ano em que deu início, de uma forma sistemática, à realização de ações de internacionalização, a AEP já organizou, individualmente ou através de parcerias com outras entidades, largas centenas de ações em mercados externos.

Ação desenvolvida no âmbito do PORTUGAL 2030 e COMPETE 2030 Sistema de Incentivos à Internacionalização das PME – Projetos Conjuntos, Programa Internacionalizar 2030 e do mecanismo extraordinário de antecipação do Portugal 2030.