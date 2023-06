A AEP e sete empresas portuguesas vão participar, pela primeira vez, na Saudi Food Show, feira para a região do Médio Oriente.

19 Junho 2023

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) leva sete empresas portuguesas a participarem pela primeira vez na Saudi Food Show, uma das mais importantes feiras de alimentação e bebidas para os mercados do Médio Oriente. O certame acontece entre os dias 20 e 22 de junho.

“Desde 2008 que a AEP desenvolve uma estratégia de abordagem ao mercado saudita, através da participação em diversos eventos, nomeadamente para o setor da construção/materiais de construção, e é nossa intenção reforçar a aposta num dos maiores e mais promissores mercados do Golfo Arábico”, explica Luís Miguel Ribeiro, presidente do Conselho de Administração da AEP.

O programa governamental da Arábia Saudita apresenta oportunidades para as empresas nacionais, o setor privado está em expansão e o consumo deverá acompanhar o crescimento da população.

“À semelhança de outros países do Golfo, a Arábia Saudita está num processo de diversificação da sua economia. Posiciona-se como a maior potência do mundo árabe e está entre as 20 maiores economias mundiais, com um mercado altamente competitivo”, refere a associação em comunicado. Fábricas Vasco da Gama, Iberopasta, Mendes Gonçalves, Novarroz, Conservas Ramirez, Rialto e Vieira de Castro são as empresas que seguem na comitiva.

Para esta edição, a Saudi Food Show conta com a participação de 500 expositores de 80 países e estima receber mais de 15 mil visitantes profissionais provenientes de mais de 35 países, o que faz deste certame um evento à escala internacional e uma excelente oportunidade de abordagem aos vários mercados do Médio Oriente.

A viagem a Riad surge no âmbito do projeto BOW – Business on the Way, que promoveu a participação de mais de 200 empresas em 28 ações, entre feiras internacionais, missões empresariais, em 19 mercados distintos.

Desde 1990, ano em que deu início, de uma forma sistemática, à realização de ações de internacionalização, a AEP já organizou, individualmente ou através de parcerias com outras entidades, largas centenas de ações em mercados externos.