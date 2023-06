Durante a cerimónia de apresentação, a associação dará igualmente a conhecer os seis vencedores do Prémio Speed Up, que resultarão de um conjunto de 25 projetos de ideias de negócio.

26 Junho 2023, 11h15

A AEP – Associação Empresarial de Portugal realiza amanhã, dia 27 de junho, no Edifício de Serviços em Leça da Palmeira, a cerimónia de encerramento do Desafios 5.0, um projeto lançado em novembro de 2021 para promover o espírito empresarial inovador e criativo das regiões Norte e Centro e consolidar um novo perfil empreendedor.

Na mesma altura, a AEP vai divulgar os resultados do Desafios 5.0 e apresentar os seis grandes vencedores do Prémio Speed Up, depois de apresentados os pitchs das 25 ideias de negócio concorrentes, que abordam temas transversais como saúde, alterações demográficas e bem-estar, segurança alimentar, agricultura e silvicultura sustentáveis, energia não poluente, transportes inteligentes e ecológicos, ação climática, ambiente e eficiência de recursos e matérias-primas, refere a associação em comunicado.

Aos seis melhores projetos serão atribuídos os Prémios Speed Up (no valor de cinco mil euros), que tem como júri Ricardo Luz, Partner da Gestluz e presidente da Invicta Angels, Hugo Ramos, Co-Founder and Partner da Matching Ventures, Tim Vieira, Founder and CEO da Brave Generation Academy, Helena Maio, Diretor New Business and Adviser to the Board of Portugal Ventures, e Pedro Janeiro, Strategy and Consulting Director da Accenture Portugal.

O programa prevê ainda uma conversa com o professor universitário Reinaldo Sousa Santos e uma visita ao showroom com os 25 projetos concorrentes.

O projeto Desafios 5.0 assentou em três ações centrais: Call For Ideas (captação de ideias em fase embrionária), Call For Acceleration (captação de ideias numa fase mais desenvolvida ou startups constituídas há menos de 2 anos) e Call For Needs (para empresas interessadas em lançar desafios que possam ser resolvidos pelos empreendedores).

“O Desafios 5.0 é uma iniciativa da AEP financiada pelo COMPETE 2020, no âmbito do Portugal 2020 e com o apoio da União Europeia através do Fundo Social Europeu. Conta com o apoio de empresários, startups, administração pública, municípios e outras associações empresariais”, conclui o comunicado.

Programa sessão de encerramento Desafios 5.0

27 junho, AEP, Leça da Palmeira

14:00 Receção & welcome coffee

14:45 Boas-vindas – Luis Miguel Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração da AEP

15:00 Pitch – Apresentação dos 25 melhores projetos

16:20 Talk – Reinaldo Sousa Santos, Professor Universitário

Showroom Desafios 5.0

17:00 Anúncio dos vencedores & Entrega dos Prémios Speed Up

Nuno Mangas, Presidente da Comissão Diretiva do COMPETE2020

Luis Miguel Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração da AEP

Paulo Vaz, Administrador da AEP

17:30 Encerramento

Nuno Mangas, Presidente da Comissão Diretiva do COMPETE2020

17:45 Sunset by Porto Réccua

A sessão vai decorrer em modo híbrido e a participação é gratuita, embora careça de inscrição prévia.