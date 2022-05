AEP quer Portugal no top 15 dos mais ricos da União em 2030

“A crise pandémica conduziu à maior quebra do PIB das últimas seis décadas e levou ao limite a capacidade de resistência e de adaptação à nova e imprevisível realidade. Portugal foi um dos países europeus a registar uma maior perda do PIB, bastante acima da média europeia, para o que contribuiu, em grande parte, o elevado peso do turismo, levando a uma reversão do saldo positivo da balança de bens e serviços e ao desaparecimento do excedente externo em 2020”.

Com este introito, o presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Luís Miguel Ribeiro, dá o mote para aquilo que considera ser uma obrigação do organismo que dirige de indicar aqueles que lhe parecem ser os grandes desafios que a economia portuguesa enfrenta – e, por outro lado, a forma de os vencer.

No dia em que a AEP comemora os seus 173 anos, Luís Miguel Ribeiro apresentará ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o estudo (Do pré ao pós-pandemia, os novos desafios) de mais de 200 páginas onde está inscrita a fórmula que a associação considera ser a chave desse desígnio.

E, logo a abrir, deixa um statement: “A estabilidade política é um ativo importante, mas apenas se acompanhada por políticas públicas de qualidade inseridas dentro de uma estratégia acertada e consequente para o desenvolvimento económico e social do país”, escreve Luís Miguel Ribeiro. Com um objetivo: “recolocar Portugal no Top 15 dos países europeus mais ricos em 2030” – e uma etapa intermédia: “atingir um crescimento económico de 5,2% ao ano (2023-30), pelo impulso da produtividade, competitividade e emprego”.

Neste contexto, a AEP definiu aquilo a que chamou “Eixos de intervenção para desbloquear o potencial de crescimento”, que são basicamente dois: a correção de debilidades estruturais e custos de contexto (com metas para 2030); e os aceleradores transversais do crescimento sustentável.

Com diversas subdivisões, o primeiro eixo considera prioritário, desde logo, “melhorar a composição do crescimento”. Para isso, a AEP entende ser necessário “subir o peso do investimento no PIB: meta de 25% (3 pontos percentuais acima da meta oficial implícita). E elenca as medidas, de onde se destacam: a recapitalização das empresas e o reinvestimento, apoiado por uma política que ajude à transferência das poupanças das famílias para o investimento produtivo, “com foco nas PME, Small Caps e Mid Caps inovadoras – se necessário com benefícios fiscais, impulsionando o mercado de capitais e o surgimento de um ‘capitalismo popular’”. Ao Estado cabe “a consolidação orçamental estrutural amiga do crescimento, com menos carga fiscal e mais investimento público reprodutivo”.

A investigação e desenvolvimento (I&D) de, para a AEP, assumir “maior peso da componente empresarial e mais impacto económico-social da inovação, nomeadamente por via de uma maior ligação da Academia às empresas e à sociedade, pelo reforço e reorientação dos apoios específicos.

Outra prioridade do eixo é “subir o peso das exportações no PIB (meta de 63%, 10 p.p. acima da meta oficial), inverter o saldo negativo da balança de bens e serviços e gerar um excedente (meta de 20% do PIB) e reduzir o rácio de dívida externa líquida. Ao mesmo tempo deve “manter-se o peso das importações no PIB (meta de 43%, igual ao ano pré-pandemia) e “subir o peso da indústria no VAB (meta de 28%, mais 10 p.p.) e subir o peso da indústria transformadora na posição de investimento direto estrangeiro (meta de 12%, mais 6 p.p.).

São ainda prioridades deste eixo: qualificar e requalificar as pessoas; assegurar disponibilidade de mão-de-obra a curto, médio e longo prazos; introduzir uma dinâmica empresarial com significativos ganhos de escala; eliminar custos de contexto “incluindo a queda do rácio de dívida pública no PIB (meta de 90% do PIB); disponibilização de outros recursos – clima/energia e economia circular.

Vale a pena referir que os custos de contexto elencados são inúmeros. Como medidas de combate, a EAP preconiza, entre outros, “uma estratégia clara e credível de redução do peso do Estado”, a redução da carga fiscal e tributária – “IRC: cortar a taxa normal até 17%, eliminar as derramas, reduzir tributações autónomas; a redução da carga fiscal sobre o trabalho; e a digitalização. Medidas na área da saúde, educação, proteção socias e sustentabilidade da Segurança Social fazem também parte das preocupações da associação.

Quanto ao segundo eixo, aceleradores transversais do crescimento sustentável, a AEP preconiza a reindustrialização, que deve passar pela “implementação célere do programa Portugal Industrial – PT i 5.0 proposto pela AEP nas suas várias dimensões”: tecnológica, de competências, eficiência empresarial e financeira; e pelo “incentivo a projetos industriais conjuntos ibéricos em áreas críticas”.

Deste eixo faz ainda parte “a orientação dos fundos europeus em prol da competitividade e sustentabilidade” através do PT 2030 (alocação predominante para as empresas, meta mínima de 67%) e do PRR, com reorientação para as empresas (meta de 100% para as empresas de subvenções reprogramadas). Neste contexto particular do PRR, a associação afirma a necessidade de, “se possível, reorientar todas as subvenções ao Estado em eventual risco de execução para projetos das empresas”; e de “desburocratizar do plano para as empresas enquanto beneficiárias e enquanto fornecedores do Estado na execução do investimento público – aplicando também os princípios da simplicidade, confiança e pragmatismo, com as necessárias adaptações”.

Num estudo que dificilmente podia ser mais exaustivo, a associação liderada por Luís Miguel Ribeiro quer alertar Marcelo Rebelo de Sousa para as prioridades da economia, mas também ‘engajar’ o Presidente da República com esta muito abrangente resposta da AEP.