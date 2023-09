Yachting Festival 2023 acontece de 12 a 17 de setembro e o sector nacional estará ali presente pela terceira vez consecutiva.

11 Setembro 2023, 09h47

A AEP – Associação Empresarial de Portugal volta a estar com empresas portuguesas na feira Yachting Festival 2023, que acontece em Cannes, entre os dias 12 e 17 de setembro. A terceira participação nacional consecutiva na feira conta com as empresas EPOCA GOLD – Mobiliário Internacional (fabricação de mobiliário) e MYFACE (mobiliário de exterior).

Para o presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, “a indústria náutica de recreio desempenha um papel de extrema relevância, sendo essencial para fomentar um ecossistema económico abrangente, ao compreender uma ampla variedade de atividades e setores interligados. É neste sentido, que repetimos a nossa presença neste importante evento internacional”, referiu, citado em comunicado.

A 46ª edição da feira Yachting Festival é considerada uma das mais importantes feiras no setor da Náutica de Recreio e Lazer. O certame volta a estar distribuído por dois espaços de exposição na baía de Cannes: o Vieux Port, reservado aos barcos a motor, a Luxury Gallery; e o Port Canto, que receberá uma vez mais os barcos à vela e serviços, bem como uma área dedicada à inovação. Desde 1977, participam no evento os maiores agentes mundiais, os principais construtores de barcos de lazer e iates de luxo, promovendo recentes unidades, novos modelos e a inovação tecnológica para o setor. Para esta edição, é esperada a participação de mais de 600 expositores provenientes de mais de 50 países e cerca de 60.000 visitantes profissionais provenientes de todo o globo, o que faz deste certame um evento à escala internacional e uma excelente oportunidade de abordagem a um mercado de luxo.

A economia do Mar engloba um conjunto de fileiras, setores e subsetores de atividade económica de grande relevância, onde se encontram áreas-chave como a construção naval (construção e reparação); engenharia e design; equipamentos, envolvendo transversalmente setores como: eletrónica para embarcações, navegação e comunicações; mobiliário de luxo; iluminação; têxteis técnicos; revestimentos e decoração de interiores.

França permanece como um importante parceiro económico para Portugal ao oferecer oportunidades de negócio em diversos setores de atividade. A indústria naval (construção e reparação), assim como da náutica e náutica de recreio e turismo náutico, são enormes e fundamentais para a promoção de atividades e setores conexos geradoras de valor e de criação de emprego.

Em 2022, o projeto BOW – Business on the Way promoveu a participação de mais de 200 empresas em 28 ações, entre feiras internacionais, missões empresariais, em 19 mercados distintos.

Desde 1990, ano em que deu início, de uma forma sistemática, à realização de ações de internacionalização, a AEP já organizou, individualmente ou através de parcerias com outras entidades, largas centenas de ações em mercados externos.

Ação desenvolvida no âmbito do PORTUGAL 2030 e COMPETE 2030 Sistema de Incentivos à Internacionalização das PME – Projetos Conjuntos, Programa Internacionalizar 2030 e do mecanismo extraordinário de antecipação do Portugal 2030.