Aeroportos. Número de passageiros continua a aproximar-se dos valores pré-pandemia

Em maio movimentaram-se nos aeroportos nacionais 5,3 milhões de passageiros e 19,6 mil toneladas de carga e correio, o que corresponde a variações homólogas de +319,8% e +20,7%. Em comparação com o mesmo mês de 2019, o número de passageiros caiu 3,9%, enquanto o movimento de carga e correio aumentou 7,9%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No último mês desembarcaram diariamente 87,1 mil viajantes nos aeroportos portugueses (face a 83,9 mil no mês anterior), aproximando-se do valor registado em maio de 2019 (90,6 mil).

Entre os meses de janeiro e maio, o número de passageiros subiu 434,4% face ao período homólogo (menos 15,5% em comparação com o mesmo período de 2019).

No mês em análise, aterraram nos aeroportos nacionais 20,1 mil aeronaves em voos comerciais, com um total de 5,3 milhões de viajantes (embarques, desembarques e trânsitos diretos) e transportaram-se 19,6 mil toneladas de carga e correio (+134,6%, +319,8% e +20,7%, respetivamente, face a maio de 2021). Em abril de 2022, tinham-se registado crescimentos homólogos de 184,6%, 569,2% e 30,9%, pela mesma ordem.

Face a maio de 2019, os números registam uma queda no número de aeronaves que aterraram e nos passageiros movimentados (3,6% e 3,9%, respetivamente). Relativamente ao movimento de carga e correio, verificou-se um aumento de 7,9% (no mês anterior foram -5,8%, -6,5% e +7,1%, por esta ordem).