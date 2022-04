AESE distingue Paulo Macedo com o Prémio Aluno Notável 2022

O presidente da Comissão Executiva da CGD, Paulo Moita de Macedo, foi galardoado “pela excelência profissional, capacidade de inovação e dimensão social materializada na dedicação ao serviço público”, na primeira edição do prémio Aluno Notável, atribuído pelo Agrupamento de Alumni da AESE Business School.

“O meu percurso tem sido pautado pela convicção de que o sucesso das organizações está nas pessoas certas. Na sua permanente qualificação, na sua valorização, na incorporação da Ética ao serviço da Gestão”, afirma Paulo Macedo.

“O agrupamento de Alumni da AESE atribui o primeiro prémio Aluno Notável AESE ao Dr. Paulo Macedo, o que constitui motivo de grande satisfação e honra para toda a Comunidade AESE. O atual presidente da Comissão Executiva da CGD e Alumnus do 26.º PADE – Programa de Alta Direção de Empresas da AESE reúne um conjunto de atributos que refletem bem a marca da AESE, como sejam a excelência profissional, a capacidade de inovação, a dimensão social, materializada na sua continuada dedicação ao serviço público e, naturalmente, a sua forte relação com a Escola”, afirma a dean da AESE Business School, Fátima Carioca.

O prémio Aluno Notável destaca, entre os diversos setores de atividade, quem se evidenciou no mundo empresarial e na comunidade em que se insere.

O vencedor reúne um conjunto de atributos que tornam esta personalidade “distintiva” e visa celebrar o mérito na carreira profissional, a capacidade de empreendedorismo e de inovação, a visibilidade e notoriedade pública, o empenho na Solidariedade Social e, naturalmente, a relação intensa com a instituição.

Paulo Macedo tem um longo percurso de gestor, no setor público e privado. É licenciado em Gestão de Empresas pelo ISEG. Completou o Programa de Alta Direção de Empresas – PADE da AESE/IESE e participou em diversas Formações Executivas (“Closing the Gap Between Strategy and Execution”, MIT, “Leading Professional Service Firms”, Harvard Business School, “Complexities of Chairing in Modern Banking Governance”, INSEAD, Breakthrough Program for Senior Executives”, IMD). Por outro lado é Professor Catedrático Convidado, no ISCSP e no ISEG, onde recebeu o prémio Alumni Económicas.

A maior parte da sua vida profissional passou pela iniciativa privada. Começou na Arthur Andersen (atual Deloitte), passou pela administração da Médis, do Interbanco, da Ocidental Seguros, do Euronext BV e ocupou vários cargos de direção no Millennium bcp, tendo desempenhado o lugar de vice-presidente executivo do BCP então liderado por Carlos Santos Ferreira.

Hoje é presidente da Comissão Executiva da CGD, tendo recentemente sido eleito para mais um mandato.

A sua carreira passou também pelo serviço público. Foi Ministro da Saúde do XIX Governo Constitucional de Portugal, Diretor-Geral das Contribuições e Impostos, Presidente do Conselho de Administração Fiscal e Docente Universitário na Universidade de Lisboa e é atualmente curador da A3E’s.

“A sua intervenção em todos estes setores mereceu sempre o reconhecimento de um percurso ao serviço das pessoas, da melhoria das organizações, a procura de pontos de equilíbrio e a busca de consensos”, diz a AESE Business School que tem mais de 40 anos de atividade

A eleição do Aluno Notável 2022 ficou a cargo de um júri constituído pelo Presidente do Agrupamento de Alumni da AESE, António Pita de Abreu, pelo Presidente da AESE, Prof. José Ramalho Fontes, pela Dean da AESE, Prof. Maria de Fátima Carioca, pelo Presidente do Conselho Académico da AESE, Prof. Adrián Caldart, e por dois membros da Comissão Executiva do Agrupamento.

A cerimónia de entrega do galardão decorreu, esta quinta-feira, no edifício sede da AESE Business School, em Lisboa, e coincide com o Dia Alumni AESE. Na mesma ocasião é organizada a conferência “Peter Drucker and Managing What’s Next”, em parceria com a Drucker School of Management (prevista para as 16 horas).