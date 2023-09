O Afeganistão converteu-se num grande produtor de metanfetamina, refere um relatório das Nações Unidas publicado hoje, alertando para o impacto que isso poderá causar no mercado internacional de droga e para a “ameaça” que este estupefaciente representa.

10 Setembro 2023, 08h05

O Afeganistão converteu-se num grande produtor de metanfetamina, refere um relatório das Nações Unidas publicado hoje, alertando para o impacto que isso poderá causar no mercado internacional de droga e para a “ameaça” que este estupefaciente representa.

“O tráfico de metanfetamina no Afeganistão e nos países vizinhos está a disparar”, constata, no relatório, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, com sede em Viena, capital da Áustria.

Em cinco anos