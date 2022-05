Afonso Carvalho tomou posse como vice-Presidente da CCP e Vieira Lopes foi reconduzido

A função acionista em 143 entidades é exercida pelo Estado central e a participação social ascendia a 30.986 milhões de euros em 2020, representando 15,5% do PIB nacional (+1,7 p.p. que em 2019), revela o CFP. Os 158.958 profissionais que desempenhavam funções no sector no final de 2020 representavam 22,1% do emprego público e 3,4% do emprego nacional.