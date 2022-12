AG da Patris delibera favoravelmente saída de bolsa

O Conselho de Administração da Patris Investimentos enviou um comunicado à CMCM em que informa o mercado “que na Assembleia Geral da sociedade, foi deliberado pelos acionistas a saída da sociedade do mercado Euronext Growth e a respetiva exclusão de negociação das ações da sociedade naquele mercado”.

O comunicado adianta ainda que a decisão “foi aprovada favoravelmente por 99,87% dos direitos de voto representativos do capital social, sendo que as ações representativas do capital social da sociedade correspondentes aos restantes 0,13% dos votos serão adquiridas pela sociedade”.

A empresa que entrou em bolsa em 2016 vai levar aos acionistas a deliberação “sobre a saída da sociedade do mercado Euronext Growth e sobre a exclusão da negociação das ações naquele mercado regulamentado”.

A notícia apanhou o mercado de surpresa pois a holding seguradora, dona da Real Vida é a única empresa do seu sector cotada em bolsa.

No fim de 2016 a empresa liderada por Gonçalo Pereira Coutinho era admitida à cotação no mercado não regulamentado da Euronext, o Alternext, com uma capitalização que ronda os 15 milhões de euros. O Alternext passou a mercado Euronext Growth a 20 de junho de 2017.

A operação de admissão à cotação em 2016 foi efetuada por oferta particular (modalidade em que três ou mais investidores totalizam 2,5 milhões de euros num período de 12 meses), tendo a Patris executado três aumentos de capital em 2016 de 2,6 milhões de euros, dos quais 2,5 milhões de euros colocados em 11 novos acionistas. Tal como referem as notícias da altura, os principais acionistas, Gonçalo Pereira Coutinho, e os administradores Eduardo Espinar Fernandez e João Freitas e Costa, continuaram a manter o controlo da empresa.