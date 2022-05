AG do BCP. Aprovada administração e distribuição de dividendos de 0,09 cêntimos por ação

Esteve a decorrer no Tagus Park, em Oeiras, a Assembleia Geral Anual do BCP. O primeiro ponto foi aprovado sem votos contra. O ponto um da ordem de trabalhos é relativo às contas de 2021 (lucros de 138,1 milhões de euros, menos 24,6% do que em 2020), e o ponto dois é relativo à aplicação de resultados do exercício desse ano.

Também o ponto 2 relativo à aplicação de resultados teve 99,77% de aprovação. Para dividendos, a administração propõe-se pagar 13,6 milhões de euros (0,09 cêntimos por ação) e para os trabalhadores cerca de 5,69 milhões de euros.

A proposta deste ponto da ordem de trabalhos indica que “para reforço da reserva legal irão 9.006.048,73 euros, para atribuição de dividendos 13.602.590,96 euros, para distribuição por colaboradores até 5.692.000,00 euros e 61.759.847,55 euros, ou seja, o remanescente, para resultados transitados”.

Acaba de ser aprovado o ponto 8, relativo à eleição dos órgãos sociais para o o quadriénio 2022/2025.

Segundo revelou ao Jornal Económico fonte que esteve presente na AG, o Conselho de Administração e a Comissão de Auditoria foram aprovados pelos acionistas do BCP.

A favor da proposta para a eleição de membros do Conselho de Administração, para o quadriénio 2022/2025, que contempla Nuno Amado para desempenhar funções de presidente do Conselho e Miguel Maya para “desempenhar funções de vice-presidente do Conselho, a designar presidente da Comissão Executiva”, votaram a favor 85,686403% e votaram contra 14,313597%. Segundo a mesma fonte, nos acionistas presentes a abstenção foi de 11 votos. O capital representado foi de 64,3%.

A comissão executiva do banco vai continuar com Miguel Maya como presidente e Miguel Bragança, Jorge Nuno Palma, Maria Matos Campos, Rui Manuel Teixeira, e José Miguel Pessanha como administradores.

Além disso, a proposta para os órgãos sociais do banco inclui Jorge Magalhães Correia (Chairman da Fidelidade) para vice-presidente, Valter de Barros para desempenhar funções de vice-presidente e vogal da Comissão de Auditoria, Cidália Lopes como vogal do Conselho e presidente da Comissão de Auditoria, Fernando da Costa Lima para vogal do Conselho e da Comissão de Auditoria e Clara Raposo como vogal do Conselho e membro Suplente da Comissão de Auditoria.

Clara Raposo é atualmente reitora da ISEG Lisbon School of Economics & Management – onde também é Professora Catedrática de Finanças – e também presidente não executiva da Greenvolt Energias Renováveis.

Os órgãos sociais irão ainda contar com Ana Paula Alcobia Gray, João Nuno Palma, José Miguel Pessanha, Lingjiang Xu, Lingzi Yuan (Smilla Yuan), Maria José Campos, Miguel Bragança, Rui Teixeira, Teófilo da Fonseca e Xiaoxu Gu (Julia Gu).

O board do BCP passa a contar com seis mulheres e onze homens.

O antigo presidente do supervisor dos seguros, José Almaça, vai liderar o conselho de remunerações e previdência do BCP.

O BCP tem como principal acionista o chinês Grupo Fosun, com 29,93% do capital social, seguido do angolano Grupo Sonangol, com 19,49%, tendo o fundo BlackRock 2,68% e o Grupo EDP 2,06%, segundo as últimas informações que constam do ‘site’ do banco (referentes a 30 de junho de 2021).

Todos os 10 pontos foram aprovados por larga maioria.