Agência Abreu distinguida em três categorias dos World Travel Awards

A Agência Abreu foi distinguida em três categorias na 29.ª edição dos World Travel Awards, tendo recebido os prémios de Melhor Agência de Viagens, Melhor Agência de Viagens Online e Melhor Destination Management dos candidatos portugueses.

Os “World Travel Awards representam a mais prestigiada distinção no capítulo das Viagens e Turismo e a sua vitória constitui o derradeiro reconhecimento da indústria. Votado por profissionais de viagens, meios de comunicação e consumidores de todo o mundo, esta honra reconhece o compromisso de cada Organização para com a excelência”, é referido no comunicado do grupo.

Nas palavras do diretor de Vendas e Marketing da companhia, Pedro Quintela, o “prémio vai diretamente para cada elemento das nossas equipas sejam Consultores de Viagens da Agência Abreu, profissionais da Abreu Events e todos os outros que fazem parte da empresa, que nos últimos anos demonstraram resiliência e empenho perante as adversidades que se colocaram ao Mundo e em específico ao setor turístico. Estamos muito contentes com esta distinção”.

A lista de vencedores foi dada a conhecer na cerimónia dos World Travel Awards Europe, que decorreu no Hilton Mallorca Galatzo no fim de semana passado.