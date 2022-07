AHRESP apela à inclusão das empresas do turismo nos apoios anunciados pelo Governo

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apela a que as medidas de apoio do Governo para as empresas e famílias englobem as empresas dos sectores do alojamento e da restauração. O turismo está em trajetória ascendente, mas o período pós-verão será de dificuldades, informa em comunicado.

A associação refere que os números do turismo vivem uma tendência crescente, mas que devem ser interpretados à luz do contexto de pico de consumo atual. Ainda não foram atingidos os números de 2019 e, por esse motivo, após a época alta vão surgir problemas, garante o mesmo documento. Durante a pandemia, esgotaram-se as reservas financeiras das empresas, que chegaram a contrair dívidas para poderem sobreviver – créditos que estão já a pagar.

As empresas em causa serão as primeiras a sofrer com a perda do poder de compra dos consumidores, justifica a AHRESP. Assim, espera que as empresas dos seus sectores estejam entre as beneficiárias das medidas que vão ser lançadas em setembro.