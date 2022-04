AHRESP defende que OE2022 deve contemplar medidas de apoio às empresas

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defende que Orçamento do Estado (OE) para 2022 deve contemplar medidas de apoio às empresas.

Em comunicado a AHRESP sublinha que “que o OE2022 deve ser ajustado ao atual clima de incerteza causado pela guerra e ao galopante aumento dos custos da energia e dos bens alimentares”.

Para a associação que representa hotelaria e restauração é preciso não esquecer “que as empresas do turismo vêm de dois anos consecutivos de prejuízos causados pela pandemia e necessitam de medidas que as apoiem na recuperação económica e na retoma da trajetória de crescimento”.

O Orçamento do Estado para 2022 foi entregue ontem. Durante a apresentação do documento, o ministro das Finanças, Fernando Medina, disse que se revia no Orçamento e considerou-o “adequado” para a atual conjuntura.

Na mesma ocasião Medina rejeitou a ideia de que a austeridade estava de regresso, como foi apontado por alguns partidos. “Já acabou por completo qualquer insinuação de regresso à austeridade”, afirmou o responsável pela pasta das Finanças.