AHRESP questiona Governo sobre restrições nas viagens aéreas

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) não entende porque continua o Governo português a manter as restrições nas viagens aéreas, apesar do levantamento das medidas da Covid-19.

No seu boletim diário, a associação que neste momento já existem 11 países da União Europeia ou Espaço Schengen (República Checa, Dinamarca, Hungria, Islândia, Irlanda, Letónia, Noruega, Polónia, Roménia, Eslovénia e Suécia) que já levantaram totalmente as exigências aos passageiros qualquer que seja a sua origem.

Ou seja, aqueles que viajam de fora da União Europeia já não precisam apresentar um certificado de Covid-19 válido, ou um certificado de vacinação, recuperação e teste, quando chegam a um destes 11 países.

Indica a AHRESP que esta medida está prevista para ser implementada a muito curto prazo em outros países, como a Grécia.

“Sendo Portugal um dos países com maior cobertura vacinal e, no seguimento da decisão de outros países, é da maior urgência que o Governo português esclareça a razão da manutenção destas restrições”, pode ler-se no comunicado.