“A Euronext vai avançar com soluções ESG inovadoras para acelerar a transição para o financiamento sustentável, durante a primeira Semana da Sustentabilidade da Euronext, o principal evento pan-europeu para as finanças sustentáveis”, refere a plataforma onde está integrada a Euronext Lisbon.

7 Setembro 2023, 06h30

A Euronext, a principal infraestrutura de mercado pan-europeia, anuncia esta quinta-feira o lançamento de uma série de iniciativas estratégicas na área do ESG – Environmental (Ambiente), Social (Social) e Governance (Governança Corporativa) – destinadas a acelerar a transição para o financiamento sustentável.

“A Euronext vai avançar com soluções ESG inovadoras para acelerar a transição para o financiamento sustentável, durante a primeira

Semana da Sustentabilidade da Euronext, o principal evento pan-europeu para as finanças sustentáveis”, refere a plataforma onde está integrada a Euronext Lisbon.

“No centro da sua estratégia para moldar os mercados de capitais para as gerações futuras, a Euronext apoia os emitentes em todas as fases, desde as fases pré-IPO até às fases pós-IPO, acompanhando-os de perto na sua jornada ESG”, lê-se no comunicado.

Para promover este apoio e fornecer ferramentas ESG concretas aos seus emitentes, a Euronext anuncia o lançamento do My ESG Profile, “uma ferramenta digital inédita que permitirá aos emitentes mostrar os seus esforços de sustentabilidade, ajudando os investidores a aceder a dados ESG relevantes”.

A Euronext irá ainda implementar cerca de 1.900 perfis ESG de empresas e torna-se a primeira bolsa de valores a disponibilizar os dados individuais não financeiros dos seus emitentes de forma normalizada no seu site. Os emitentes podem enriquecer os seus perfis através do portal do cliente da Euronext. Esta iniciativa contribuirá para o aumento da transparência nos mercados financeiros e para a democratização do acesso a dados ESG fiáveis, garante a Euronext.

Adicionalmente, a Euronext anuncia a criação de uma nova família inovadora de índices de biodiversidade: o índice Euronext Biodiversity Enablers. “Construído em colaboração com o Iceberg Data Lab, o índice é o primeiro índice de referência mundial que destaca o impacto positivo que as empresas podem ter na biodiversidade e mede a dupla avaliação da materialidade das empresas em todo o mundo”, refere a Euronext.

“O índice baseia-se em duas novas métricas inovadoras: a Dependency Exposure Score identifica as empresas que têm receitas altamente dependentes relacionadas com os ecossistemas da biodiversidade, e a Biodiversity Avoided Impact identifica as empresas que demonstram as melhores práticas em matéria de biodiversidade e impactos ambientais. As empresas que constituem o índice são seleccionadas a partir do universo do Euronext World Index”, acrescenta a empresa.

“Estes serviços ESG inovadores foram revelados durante a primeira edição da Euronext Sustainability Week, dando continuidade aos objectivos “Fit For 1.5°” e à estratégia “Growth for Impact 2024″ do Grupo”, segundo a Euronext.

Este evento já tinha sido anunciado por Isabel Ucha, CEO da Euronext Lisbon, num artigo de opinião. Isabel Ucha anunciava que “a Euronext realiza no início de setembro a sua primeira Semana Pan-Europeia dedicada à Sustentabilidade (Euronext Sustainability Week, de 4 a 8 de setembro). Mais de 40 eventos externos e internos, muitos deles transmitidos online, a partir de 9 países onde a Euronext está presente: esta é mais uma concretização do compromisso da Euronext com o desenvolvimento sustentável do planeta em que vivemos”

A Euronext organiza agora a sua primeira Euronext Sustainability Week, uma semana inteira de actividades dedicadas às finanças sustentáveis.

Originalmente lançada como Semana da Sustentabilidade Italiana em 2017, a Euronext expandiu este conceito de sucesso para abranger todas as suas geografias na Europa.

São cerca de 40 eventos externos e internos, combinando conferências, workshops e webinars, foram realizados ao longo de cinco dias, em nove geografias diferentes em toda a Europa e dirigidos a empresarias e investidores, para promover as finanças sustentáveis.

O objetivo da plataforma é facilitar o investimento sustentável com produtos inovadores.

“À medida que o ESG se torna um factor cada vez mais importante no processo de tomada de decisão de investimento, o compromisso da Euronext com a educação ESG garante que a próxima geração de empresas cotadas esteja bem preparada para adoptar práticas empresariais responsáveis e sustentáveis”, refere a plataforma que diz que “para o efeito anunciou o reforço do conteúdo ESG nos seus programas educativos pré-IPO, lançando novos módulos ESG entregues em colaboração com parceiros especializados, a partir de 2024”.

Além disso, acrescentando ao existente “Guia Euronext para Relatórios ESG”, a Euronext também irá publicar em França um novo “Guia pré-IPO ESG”, que engloba um conjunto de recomendações sobre as melhores práticas para ESG durante o processo de IPO, em colaboração com o Paris Institute for Sustainable Finance (Institut de la Finance Durable), “fornecendo uma visão geral das expectativas dos investidores sobre a maturidade ESG das empresas durante o processo de IPO”.

A Euronext também anuncia hoje o lançamento da “Fundação Euronext” que pretende promover o apoio às comunidades locais e aos projetos implantados em toda a Europa nas áreas da literacia financeira, da diversidade e inclusão, e dos recursos marinhos.

“Os apoios filantrópicos e educacionais da Euronext, realizados através de iniciativas que envolvam financiamento e/ou voluntariado, nomeadamente para capacitar os jovens, promover a sustentabilidade e fortalecer as nossas ligações com as comunidades locais, passará a funcionar sob a égide da fundação Euronext”, acrescenta a plataforma que aglutina um conjunto de bolsas europeias.

Outros serviços apresentados durante a Semana de Sustentabilidade Euronext 2023

Há novos cursos ESG pela Academy – Euronext Corporate Services. Para apoiar as empresas cotadas na navegação pela complexidade dos relatórios ESG e do aprovisionamento responsável, a Euronext está a desenvolver ainda mais a sua oferta de Serviços Corporativos Euronext com o lançamento de dois novos programas de formação, concebidos e geridos pela Academy.

Há um curso de Fornecimento Responsável: Impulsionando a Sustentabilidade nas Cadeias de Fornecimento. O curso analisará os impulsionadores regulatórios da próxima CSDDD (Diretiva de Due Diligence de Sustentabilidade Corporativa) e, além disso, destacará as estratégias e alavancas disponíveis para descarbonizar a cadeia de abastecimento e impulsionar o crescimento inclusivo através do fornecimento responsável.

“O programa de formação será uma oportunidade para rever o projeto revisto das Normas Europeias para Relatórios de Sustentabilidade (ESRS), no âmbito do CSDR, as melhores práticas de divulgação ESG e as etapas práticas para realizar uma avaliação de dupla materialidade”, explica a Euronext.

Remodelação do sistema intradiário da Nord Pool

A Euronext anuncia ainda que a Nord Pool está a remodelar a sua plataforma de negociação intradiária. “Através desta remodelação, a negociação intradiária poderá ser mais rápida, mais flexível e mais robusta, pretendendo assim tornar-se mais atrativo para os traders e para o mercado das energias renováveis”, lê-se no comunicado.

A Nord Pool AS é uma bolsa de energia pan-europeia tem sede em Oslo e tem escritórios em Estocolmo, Helsinque, Tallinn e Londres. Esta bolsa, que este ano comemora 30 anos no mercado, é líder europeia com a sua única plataforma de commodities, disponível para negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana.