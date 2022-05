Air Europa opera o voo mais sustentável da sua história

A companhia aérea espanhola juntou-se ao desafio lançado pela aliança SkyTeam para adoptar soluções que permitam a redução do impacto ambiental do sector e avançar unidos para um futuro sustentável.

O desafio inclui a separação de resíduos e redução de plásticos a bordo, menus sustentáveis com produtos quilómetro zero, rota eficiente e check-in online foram algumas das medidas aplicadas.

O voo mais sustentável da Air Europa operou no passado dia 6 de maio entre Madrid e Gran Canária com um Boeing 787-9 Dreamliner.

A companhia aérea adquiriu bio-combustível produzido a partir de azeite vegetal na refinaria da Petronor em Bilbao, como uma das medidas destacadas para avançar para a descarbonização do sector.

O avião utilizado, com capacidade para 339 passageiros, é um dos modelos mais eficientes do mercado, capaz de reduzir em 20% tanto as emissões como o consumo de combustível graças à sua aerodinâmica e tecnologia mais inovadora. O Boeing 787-9 ainda reduz o seu impacto acústico em 60%, o que supõe diminuir de forma notável o ruído nas povoações próximas dos aeroportos.

“A operativa deste voo, para o qual o trabalho foi realizado na sua rota mais eficiente e que teve uma tripulação conjunta, incluiu também um procedimento em terra mais sustentável. A Groundforce, empresa de serviços aeroportuários de handling, utilizou os seus veículos dotados da última tecnologia para todas as operações de terra que rodeiam a saída e a chegada de um voo”, lê-se na nota.

“De sua parte, Enaire colaborou na realização dos procedimentos de subida e descida contínuos, bem como na sua trajetória mais óptima para um eficiente consumo de combustível e, portanto, uma redução notável das emissões de CO2”, detalha a Air Europa.

“A Air Europa realizou na passada sexta-feira o seu voo mais ecológico com vista a adoptar continuamente soluções meio ambientais sustentáveis que permitam acelerar a inovação responsável e conduzam a uma redução do impacto da aviação no ambiente”, lê-se no comunicado.

Esta iniciativa destaca-se no desafio ‘The Sustainable Flight Challenge’ (O Desafio do Voo Sustentável) que a aliança SkyTeam lançou às suas companhias aéreas associadas. “A finalidade é que o sector acelere a inovação e a alteração reduzindo ao máximo o impacto no meio ambiente”, diz a companhia.

Este desafio consiste numa competição amigável entre as companhias aéreas da aliança, que podem participar em 14 categorias diferentes através da aplicação de soluções de responsabilidade avançadas com o objetivo de colocar em prática de forma constante as que resultem melhor, sempre que seja possível, para avançar sem comprometer o meio ambiente, revela o comunicado.

A companhia aérea desenvolve habitualmente na sua operação boa parte das soluções ambientalmente responsáveis activadas no seu voo mais “verde”.