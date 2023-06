Enquanto turistas que procuram uma boa pechincha para as férias, os burlões levam as pessoas a pagar por transferência bancária e convencem-nas através de chamadas telefónicas de um produto que não é verdadeiro.

21 Junho 2023, 14h42

O aumento do custo de vida, por conta da inflação, está a levar ao crescimento de fraudes, revela um novo estudo da Airbnb para Espanha e Reino Unido, ainda que este aumento não seja exclusivamente destes dois países.

Com a chegada das férias, a Airbnb e a Polícia de Segurança Pública (PSP) estabeleceram uma parceria para “aumentar a sensibilização para as fraudes e manter as pessoas seguras online quando reservam as suas férias”.

“Apelamos aos viajantes para que estejam mais atentos quando reservarem as suas férias de verão este ano. Se acredita ter sido vítima de uma burla, não hesite em denunciar o facto em qualquer esquadra de polícia”, adianta a PSP em comunicado.

“Recomendamos sempre que forneça todos os detalhes e dados que possam facilitar a investigação, tais como recibos que comprovem o pagamento, capturas de ecrã ou o contacto de quem está a tentar aplicar a burla”.

Monica Casañas, CEO da Airbnb Marketing Services SL, lembra que “muitos de nós podemos estar ansiosos por poupar algum dinheiro ao reservar férias, o que faz com que seja a altura ideal para os burlões se aproveitarem de quem procura um bom negócio”.

Desta forma, e por ser um tema recorrente durante as férias, a CEO acrescenta que comunicar e pagar à Airbnb “ajuda a proteger-lo contra fraudes, e a nossa parceria com a PSP mudará os viajantes a manterem-se alerta quando planearem uma viagem bem merecida”.

Como detetar fraude?

Nunca clicar em links inesperados: Seja em mensagens de correio eletrónico, mensagens para o telemóvel, publicações em redes sociais ou sites, a PSP lembra que estes podem levar a falsos sites concebidos para burlas específicas.

Desconfiar de ofertas baratas ou depósitos elevados: Caso uma proposta pareça “boa demais para ser verdade”, a PSP lembra que se pode tratar de uma burla e que o melhor a fazer é “terminar imediatamente qualquer comunicação”.

Pagar com cartão e evitar transferências: a PSP adianta que o pagamento com cartão de crédito “oferece frequentemente uma melhor proteção e uma maior probabilidade de recuperar o dinheiro perdido”.