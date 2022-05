Airbnb lança novidades para facilitar reserva de alojamentos

A preparar o verão, a plataforma Airbnb está a lançar “a maior mudança na última década”. A pensar nos hóspedes e nas principais tendências para a época alta, a Airbnb criou as ‘categorias’, ‘estadias combinadas’ e ‘AirCover para hóspedes’.

Estas mudanças surgem depois da pandemia e após as estadias de longa duração terem atingido o seu máximo histórico no primeiro trimestre do ano.

Nas ‘categorias’, a Airbnb decidiu apostar na diversidade dos alojamentos, uma vez que, na maioria das pesquisas, aparecem sempre as mesmas cidades como destino, mesmo existindo cerca de 100 mil cidades ou vilas inscritas.

A plataforma criou 56 categorias que organizam os alojamentos em função do estilo, localização ou proximidade de uma atividade que o cliente pretende reservar na viagem. A Airbnb usou a inteligência artificial para garantir que os alojamentos inseridos nas categorias estejam em conformidade. As mais de 50 categorias incluem mais de quatro milhões de alojamentos em todo o mundo.

Por exemplo, na categoria de piscinas incríveis, a Airbnb tem um milhão de alojamentos disponíveis para reserva, enquanto dispõe também de castelos (três mil), barcos (cinco mil), contentores (mil), casas históricas (dois mil), luxo (três mil) e casas na árvore (duas mil).

Ao perceber a tendência nos primeiros três meses do ano (em que os hóspedes optavam por estadias mais longas), a plataforma criou as ‘estadias combinadas’, uma nova função que permite combinar a reserva em dois alojamentos distintos numa só viagem

Neste modelo, vão aparecer “cerca de 40% mais anúncios quando os viajantes procuram por estadias mais longas”. Num destino específico, esta modalidade surge automaticamente, além de também surgir em 14 categorias como acampamentos, parques nacionais, surf ou esqui.

Algo completamente inovador é a criação de uma proteção gratuita, a AirCover, que está sempre incluída nas reservas. Nesta modalidade, os hóspedes ficam cobertos com quatro proteções: garantia de proteção da reserva, em que, em caso de cancelamento por parte do anfitrião, a plataforma tem a responsabilidade de encontrar uma casa semelhante ou melhor e proceder ao reembolso; garantia de check-in, em que se o hóspede não conseguir entrar na casa e o anfitrião não resolver o problema, a Airbnb fica responsável pela gestão da situação; garantia de conformidade da reserva, onde o hóspede tem até três dias para reportar problemas com a estadia que não correspondam ao anunciado e o Airbnb tem de encontrar outra casa para acomodar a estadia ou proceder a um reembolso; linha de segurança 24 horas, onde o hóspede tem acesso prioritário a agentes de segurança treinados, dia ou noite, caso se sinta inseguro.

Quais as tendências para o verão?

Preparar a época balnear requer alguns meses de avanço, especialmente quando se trata de uma análise ao preço dos alojamentos, uma vez que se trata da época alta para as viagens.

Tendo como base as pesquisas de milhares de hóspedes da comunidade durante o primeiro trimestre, a Airbnb percebeu que existe uma elevada procura por cidades europeias.

Entre as cidades mais procuradas estão Bodrum (Turquia), Ibiza (Espanha), Villasimius (Itália), Devon (Reino Unido), Korčula (Croácia), San Vito Lo Capo (Itália), Nîmes (França), Maine (EUA), Friburgo de Brisgóvia (Alemanha) e San Teodoro (Itália).

“As experiências de viagem únicas representam um apelo crescente para os hóspedes: as noites reservadas no primeiro trimestre de 2022 para viagens de verão em alojamentos únicos estão a crescer 80% em comparação com 2019”, explica a Airbnb em comunicado.