Airbnb reduz perdas. Receitas aumentaram 70% para 1,42 mil milhões

Dois anos após o início da pandemia, as viagens estão finalmente de volta e que o diga a plataforma Airbnb, que viu a sua viabilidade em risco com a Covid-19. No primeiro trimestre do ano, as receitas cresceram 70% para 1,5 mil milhões de dólares (1,42 mil milhões de euros), com a empresa a admitir um crescimento da receita em 80% face aos primeiros três meses de 2019.

Assim, a empresa registou um dos melhores trimestres de sempre desde a sua criação e regressou a a níveis pré-pandémicos, em muito para satisfação do CEO Brian Chesky. “O primeiro trimestre de 2022 foi outro trimestre recorde para o Airbnb. Os hóspedes continuam a viajar internamente e para destinos rurais e, agora, também estão a voltar às cidades e a atravessar fronteiras. O Airbnb está mais forte que nunca”, adianta o fundador em comunicado.

O comunicado da empresa adianta que, apesar da pandemia continuar, de existir uma guerra na Ucrânia e dos ventos contrários no cenário macroeconómico, a receita da plataforma foi impulsionada pelo crescimento de reservas de várias noites e pelas experiências.

Nos primeiros três meses do ano, a empresa apresentou perdas de 19 milhões de dólares (18,01 milhões de euros), um valor mais controlado face ao recuo de 1,17 mil milhões de dólares (1,11 mil milhões de euros) sentido no mesmo período do ano passado. As perdas também melhoraram 273 milhões de dólares (258,76 milhões de euros) quando comparadas com o primeiro trimestre de 2019 devido “ao crescimento da receita e gestão de custos e parcialmente compensado pelo nosso investimento em desenvolvimento de produtos”.

Também o prejuízo líquido encolheu no primeiro trimestre em 1,2 mil milhões de dólares (1,14 mil milhões de euros) quando comparado com o período homólogo.

Our Q1 results are in: 102M nights booked

$1.5B revenue (70% Y/Y)

$(19)M net loss

$229M Adjusted EBITDA

$1.2B free cash flow 2 years ago, our business dropped 80%, our IPO was put on hold, and some didn’t think we’d make it at all. Here’s how we turned Airbnb around: — Brian Chesky (@bchesky) May 3, 2022

Mas entre as melhores notícias para o Airbnb está mesmo o seu primeiro trimestre lucrativo desde a criação em 2008. O EBITDA ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 229 milhões de euros (217,05 milhões de euros), “uma melhoria significativa em relação às perdas no primeiro trimestre de 2019 e no primeiro trimestre de 2021”. A margem ajustada foi de 15% nos primeiros três meses do ano.

A reserva de noites e experiências ultrapassaram os 100 milhões pela primeira vez, um sinal da retoma de viagens. Em números mais redondos, verificaram-se 102 milhões de reservas no trimestre concluído este ano.

“As reservas diárias cresceram 32% em comparação com o primeiro trimestre de 2019, apesar das preocupação coma pandemia, a guerra e os ventos contrários macroeconómicos. As pessoas estão cada vez mais confiantes em reservar viagens com mais antecedência”, adianta a empresa em comunicado.

O Airbnb vai mais além e perspetiva o futuro de forma positiva. “Vemos uma forte procura reprimida sustentada. No final de abril de 2022, tínhamos 30% mais noites reservadas para o verão do que em igual período em 2019”.

Soon, people weren’t just traveling on Airbnb, they were living on Airbnb. In 2021, around 20% of our nights booked were for stays of a month or longer, and nearly 50% for a week or longer — Brian Chesky (@bchesky) May 3, 2022

Apesar das estadias de curta duração continuarem a ser as preferidas dos viajantes, o Airbnb repara que as estadias de longa duração (com 28 dias ou mais dias) estão a apresentar um crescimento cada vez mais sustentado quando comparados com 2019.

Para o segundo trimestre, a empresa estima que o seu desempenho supere as previsões. A empresa fundada por Brian Chesky está à espera de verificar um crescimento da receita para entre 2,03 mil milhões e 2,13 mil milhões de dólares (1,92 mil milhões e 2,02 mil milhões de euros), um valor acima dos 1,96 mil milhões (1,8 mil milhões de euros) esperados pelos analistas.