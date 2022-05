Jornalista da Al Jazeera assassinada em serviço por forças Israelitas, acusa estação

A jornalista da “Al Jazeera” Shireen Abu Akle, com 51 anos, morreu esta manhã depois de ser baleada no rosto quando cobria um ataque do exército israelita no campo de refugiados de Jenin na Cisjordânia. Um jornalista palestiniano foi atingido nas costas e levado para o hospital, mas está estável. Enquanto o jornal árabe culpa as autoridades israelitas, estas descartam responsabilidades, remetendo-as para os palestinianos.

“Num assassinato flagrante, violando as leis e normas internacionais, as forças de ocupação israelitas assassinaram a sangue frio a correspondente da “Al Jazeera” na Palestina, Shireen Abu Akleh (…) enquanto realizava o seu dever jornalístico, claramente vestida com um colete de imprensa que a identificava como jornalista, a cobrir as forças de ocupação israelitas que invadiram o campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia”, lê-se no comunicado da estação televisiva.

A “Al Jazeera” responsabiliza o governo israelita e as forças de ocupação pelo assassinato de Shireen e insta a comunidade internacional a condenar o ato. “As autoridades israelitas também são responsáveis ​​pelo ataque ao produtor do canal árabe, Ali al-Samudi, que também foi baleado nas costas enquanto cobria o mesmo evento, e está atualmente em tratamento”, acrescenta.

Um outro jornalista palestiniano, Mujahed al-Saadi, foi testemunha dos acontecimentos. “Eu disse-lhes que estávamos a ser alvejados, que fomos baleados. Eu virei-me e encontrei Shireen no chão. Encontrei Shatha [Hanaysha] a proteger-se numa árvore e a gritar. O tiroteio continuou por mais de três minutos. [O jornalista da Al Jazeera] Ali [al-Samoudi] ficou ferido, conseguiu atravessar a rua e chegar a um ponto de segurança. O tiroteio em direção a Shatha continuou enquanto ela estava debaixo da árvore”, contou à “Al Jazeera”.

O diretor da “Al Jazeera” em Jerusalém, Walid al-Omari, disse que “é um grande choque porque os jornalistas estavam numa área aberta longe do confronto militar [israelita] com a resistência palestina”.

Mas o primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, disse em comunicado que, “com base nas informações recolhidas, parece provável que palestinianos armados, que abriram fogo indiscriminadamente, tenham sido responsáveis pela infeliz morte do jornalista”.

O exército isralita garantiu ter ripostado a um intenso ataque e estar “a investigar o evento e a analisar a possibilidade dos jornalistas terem sido atingidos por atiradores palestinianos”.

Shireen Abu Akle era uma correspondente veterana que se dedicava à cobertura do conflito Israelo-Palestiniano.