Uma moeda comum, mas principalmente uma estratégia comum a um conjunto de países que não quer manter-se fora dos grandes centros de decisão globais. Os Estados Unidos já deram mostras de estarem atentos, o que implica um claro desconforto com o assunto

10 Setembro 2023, 18h00

Artigo originalmente publicado no caderno NOVO Economia de 2 de setembro, com a edição impressa do Semanário NOVO.

Os universos sobrepõem-se necessariamente, mas a estratégia de crescimento do conjunto de países conhecidos como BRICS está a ter um forte impacto naquilo que é a agenda estratégica tanto do G7 como do G20 – que observam o agregado dos países emergentes com evidente desconfiança. Formado pela China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul – aos quais se vão juntar Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egipto, Irão, Etiópia e Argentina – os BRICS têm uma nova agenda que agregará 29% do PIB mundial, 46% da população, 43% da produção de petróleo e 25% do comércio mundial.

“É um grupo que quer ser o outro lado da moeda relativamente ao G7”, explica o analista Francisco Seixas da Costa, que lhes reconhece diversas contradições que podem afetar as vantagens potenciais – principalmente num quadro de alargamento. Mas “são países que têm um ponto comum: contestarem a ordem internacional atual” – que é precisamente aqui- lo que temem os componentes do G7 e do G20.