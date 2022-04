Repsol começa hoje a recrutar 40 técnicos para Sines: “Criamos empregos de qualidade, não deslocalizáveis”

Arranca esta segunda-feira, 18 de abril, a segunda campanha de recrutamento da Repsol para o complexo industrial de Sines, onde tem em marca um investimento de 657 milhões de euros. Albino Gomes, Diretor de Pessoas e Organização da Repsol Polímeros, revela ao Jornal Económico os perfis e os requisitos dos candidatos e explica toda a operação de formação que se segue e que é realizada em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Quantas pessoas vão admitir nesta fase? Para que funções?

Estamos a recrutar cerca de 40 Técnicos de Operações para Unidades Industriais, que integrarão o curso de OPUI (Operação para Unidades Industriais). Uma formação que este ano já vai na segunda edição, depois de termos iniciado o mês passado a primeira edição, em conjunto com o IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional).

É um curso destinado a todos aqueles que desejam adquirir competências para trabalhar e desenvolver a sua carreira profissional como operadores no setor industrial. No final do curso, cumpridos todos os objetivos e aprendizagens e superadas as avaliações, os formandos ficam habilitados a trabalhar em qualquer unidade industrial deste setor, o que demonstra o alto nível de formação do curso.

Quais os perfis que procuram?

Queremos que os selecionados tenham a possibilidade de construir a sua carreira aqui, na Repsol, desenvolvam as suas competências e nos ajudem a construir o futuro. Procuramos candidatos entre os 18 e os 35 anos, com formação académica entre os níveis 4 e 5 de qualificação QNQ (Quadro Nacional de Qualificações), numa das seguintes áreas: Química, Manutenção, Industrial, Mecânica, Automação e Instrumentação, Eletricidade, Eletrónica e Mecatrónica, com conhecimentos básicos de espanhol e inglês.

Que condições de remuneração oferece a empresa? O pacote inclui regalias extrassalariais? Se sim, quais?

Na Repsol, criamos empregos de qualidade, não deslocalizáveis. Quero com isto dizer que são empregos de futuro, que, pelas caraterísticas da profissão, não podem ser deslocalizáveis para outras regiões do globo, ao contrário de outros empregos. Acreditamos que a indústria, a mão-de-obra qualificada, desempenhará um papel preponderante na recuperação económica e na capacidade produtiva do país.

Como mencionou, vamos investir 657 milhões de euros no nosso Complexo Industrial para construção de duas novas fábricas, uma fábrica de Polietileno Linear (PEL) e uma fábrica de Polipropileno (PP), cada uma com uma capacidade de produção de 300 mil toneladas por ano. Vamos produzir materiais poliméricos de alto valor acrescentado, totalmente recicláveis, para uma grande variedade de indústrias, como a automóvel, farmacêutica e agroalimentar. As novas tecnologias utilizadas nestas duas fábricas vão garantir a máxima eficiência energética, sendo líderes de mercado e as primeiras a serem instaladas na Península Ibérica.

Estas pessoas que vamos recrutar farão, certamente, parte de um projeto de futuro, alinhado com o Acordo de Paris e o objetivo de neutralidade carbónica da Repsol até 2050. Terão vários desafios e assistirão à descarbonização gradual da nossa indústria. No que diz respeito especificamente à remuneração, a todos eles se aplica os benefícios económicos e contratuais dispostos no nosso Acordo da Empresa vigente, que é altamente competitivo no país.

Como podem os interessados candidatar-se?

Os interessados poderão candidatar-se através do nosso site: https://sines.repsol.pt/emprego-formacao/recrutamento-curso-opui. Na página que criamos para o efeito, poderão encontrar toda a informação necessária, bem como as caraterísticas do curso e outra informação relevante.

A formação será dada quando e como?

Podemos dividir este processo em três fases, a primeira do recrutamento, e que decorrerá até ao dia 15 de maio. A segunda de seleção dos candidatos, que decorrerá até ao final do mês de julho. E depois a de início do curso, que contamos que comece na primeira quinzena de setembro.

Os novos colaboradores terão aulas teóricas sob a responsabilidade de formadores habilitados, provenientes da Repsol, do IEFP, e outras entidades, bem como aulas práticas que se realizarão nas diferentes fábricas do Complexo Industrial. É algo que preservamos neste curso, bastante conceituado no setor, uma formação prática e teórica que prepare os novos colaboradores para o dia a dia do Complexo.

Que tipo de contrato é oferecido aos formandos?

No momento de entrada, é oferecido, a todos os trabalhadores, um contrato de trabalho a termo certo, diretamente com a Repsol e, uma vez aprovado todo o ciclo formativo teórico e prático, é-lhes oferecido um contrato de trabalho por tempo indeterminado.

Todo este processo demonstra o nosso compromisso com a criação de emprego para os mais jovens, ao mesmo tempo que lhes oferecemos, desse o primeiro minuto, formação, que será contínua ao longo das suas carreiras na Repsol.

Estamos comprometidos em manter todos os postos de trabalho já existentes e apostar na requalificação, para atrair e reter talento, gerando emprego de qualidade e com perspetiva de futuro