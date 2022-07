Album ‘Greatest Hits’ dos Queen bate recorde no Reino Unido com sete milhões de cópias vendidas

Nos dias 19, 20 e 21 de agosto, o município da Lourinhã, em parceria com a Junta de Freguesia do Vimeiro, com a Associação para a Memória da Batalha do Vimeiro (AMBV) e com a Associação Napoleónica Portuguesa (ANP), celebrará o 214º aniversário da vitória da histórica Batalha do Vimeiro, com um conjunto de atividades comemorativas para todos os públicos, na área envolvente do Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro.