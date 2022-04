Albuquerque desperdiçou 33 mil euros do dinheiro dos contribuintes para “debitar a Bitcoin” em Miami, acusa JPP

O líder parlamentar do JPP Élvio Sousa acusou Miguel Albuquerque de ter desperdiçado 33 mil euros do dinheiro público “para debitar durante 20 minutos a Bitcoin”, referindo-se à viagem do governante a Miami, ao festival “Bitcoin 2022”, ocorrida no passado dia 6 e 7 de abril.

Élvio Sousa começou por referir, na reunião plenária da Assembleia Legislativa da Madeira de 21 de abril, a “falta de diversificação da economia” regional, mas que, com os “mais de 33 mil euros do dinheiro do contribuinte para ir a Miami Beach” e os “mais de 5 mil euros ao dia para estar 20 minutos a debitar Bitcoins”, aparentemente “temos uma região muito rica”, ironizou.

“Veja quanto isso dava para ajudar os mais de 100 mil madeirenses que estão em lista de espera da saúde”, exemplificou, acrescentando que “temos a mais alta taxa de pobreza do país, os trabalhadores madeirenses recebem menos 17 euros mensais que os açorianos, e o IVA é mais caro na Madeira” que nos Açores.

Em resposta, a deputada do PSD Rubina Leal apelidou a intervenção do deputado da oposição de “demagogia”, salientando que, apesar de nem tudo ser “perfeito”, desde 2019 a região tem o maior PIB por habitante, tem apresentando um saldo positivo orçamental, e tem atualmente mais baixa taxa de desemprego.