Albuquerque pede “reformas e mudança” a Montenegro e Moreira da Silva

O presidente do Governo da Madeira e do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, disse aos candidatos à liderança nacional dos sociais democratas, Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva, que só contarão com o apoio da estrutura regional se apresentarem um programa de reformas e mudança.

“Se é para ser mais um conjunto de caciques, para distribuir lugares, com um programa conservador, de manter tudo na mesma ou fazer pequenas alterações, não contem comigo”, afirmou.

Miguel Albuquerque, que lidera o Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP, falava à margem de uma visita a uma empresa de plásticos e embalagens, no Funchal.

“Ainda não falei com nenhum [dos candidatos]”, esclareceu, evitando, por isso, indicar qual dos dois pretende apoiar.

O líder do PSD/Madeira sublinhou, no entanto, que o partido deve apresentar um programa de mudança e reformas para o país.

“O PSD tem de ser afirmar como partido liderante, urbano, de reformas e de mudança em Portugal”, reforçou.

As eleições diretas no PSD estão marcadas para 28 de maio e o Congresso para o primeiro fim de semana de julho, de 1 a 3, no Porto.

O antigo líder da bancada social-democrata Luís Montenegro já apresentou publicamente a sua candidatura ao cargo de presidente do PSD, ao passo que o antigo vice-presidente do partido Jorge Moreira da Silva vai fazê-lo esta quarta-feira.

O atual presidente, Rui Rio, já anunciou que deixará a liderança do partido após o Congresso do Porto, na sequência da derrota nas legislativas de 30 de janeiro, em que o PS conseguiu maioria absoluta.