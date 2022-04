Albuquerque quer mais navios no Registo Internacional de Navios da Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, esteve na Alemanha numa ação de promoção do Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR), apresentando planos para o futuro do MAR, entre os quais estão a total digitalização e o desenvolvimento do conceito de ‘green registry’, após a conclusão do concurso público que está agora aberto.

O chefe do executivo apresentou na manhã de ontem, dia 25 de abril, em Hamburgo, os planos do MAR a Henning Oldendorff, CEO da Oldendorff, um cliente do Registo Internacional de Navios da Madeira, numa reunião que também contou com a presença do CEO da SDM, Roy Garibaldi, e ainda pelos representantes da Euromar, Albrecht Gundermann e Joerg Molzhan.

De acordo com o Governo Regional, Oldendorff “mostrou interesse em continuar a colaborar com a Região, registando mais navios no MAR”, com a condição que o próprio país consiga acompanhar a Madeira no empenho e na capacidade de resposta.

Já durante a tarde, Miguel Albuquerque presidiu a uma ação de promoção do Registo Internacional de Navios da Madeira, que contou com a presença de mais de 100 membros da comunidade marítima alemã, entre os quais armadores, shipmanagers, investidores e sociedades classificadoras.

“Para os armadores alemães, o MAR é uma oportunidade de apostar numa bandeira europeia, com qualidade, cumprindo os principais requisitos da União”, afirmou o Governo Regional em comunicado.