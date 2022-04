Aleksander Lesun. O atleta olímpico que venceu medalhas pela Rússia e renunciou ao regime de Putin

Aleksander Lesun nasceu na antiga União Soviética em 1988, três anos antes desta colapsar. Cresceu na Bielorrússia nos anos 90 do século passado, mas aquele país não investia tanto no desporto como acontecia com a antiga URSS, para a qual o sucesso dos seus atletas era fundamental. Na Bielorrússia, o financiamento era substancialmente mais curto e, por esse motivo, Lesun lutava pela sobrevivência, enquanto corria atrás do sonho de ser Olímpico. Foi neste contexto que, em 2009, surgiu a oportunidade de representar a bandeira russa nas competições… e assim foi.

O atleta optou pelo caminho que lhe permitiria ter maiores oportunidades de financiamento, mas os laços afetivos também o ajudaram a tomar a decisão.

“Estava orgulhoso por competir pela bandeira russa” disse, numa entrevista concedida à BBC. “A minha avó é russa, eu tenho muitos familiares na Rússia.”

“A Rússia sempre foi algo importante para mim, algo forte, fantástico. Não estou a falar de política ou do exército, mas das pessoas, da beleza natural. Sempre me senti conectado.”

Desde então, Lesun foi uma estrela do pentatlo a nível global. Conquistou quatro medalhas de ouro em Campeonatos do Mundo, num total de 14 medalhas conquistadas em Mundiais. Em 2016, nos Jogos do Rio, tornou-se Campeão Olímpico.

No passado dia 22 de fevereiro, dois dias antes de a Rússia iniciar a invasão à Ucrânia, o atleta abandonou a bandeira russa. Dois dias depois, ficou ainda mais confiante de que tinha tomado a decisão certa, com o início do conflito, no dia 24 do mesmo mês.

“Dizer que fiquei chocado é pouco. Percebi que o mundo nunca mais seria o mesmo”, recorda.

Agora com 33 anos, Lesun sabe que é um dos poucos desportistas russos que se manifestaram contra o conflito na Ucrânia, e menos ainda foram os que, como ele, desistiram de representar a bandeira russa nas provas. É uma decisão que acarreta riscos e prova disso é que foram detidos milhares de pessoas nos protestos contra a guerra. A BBC destaca até que o atleta escolhe com cautela as palavras que usa na entrevista, para não ir contra as leis impostas por Moscovo.

A tenista Maria Sharapova, por exemplo, também abordou em público o tema da guerra, mas chamou-lhe “crise na Ucrânia” e mostrou esperança numa resolução pacífica. Os tenistas Rublev e Medvedev mostraram-se contra a guerra na Ucrânia. Este último, segundo classificado do ranking ATP, pediu a “promoção da paz”, mas sempre com parcas palavras

“A situação na Russa tornou-se muito dura”, sublinha Lesun. “Antes, as pessoas podiam ser detidas por 15 dias como consequência de um protesto contra a guerra. Agora, pode ser até três anos, ou mesmo 15 anos para outros tipos de protesto.”

Os desportistas russos são educados, nos centros de treino desportivo, a seguir ordens sem questionar – algo que é visível no estilo autoritário dos treinadores com maior sucessos. Não têm acesso a jornalismo independente e muitos não compreendem a língua inglesa.

Além disso, a Rússia faz também uso de prémios destinados aos vencedores das competições para garantir que esta tendência de controlo se mantém. O sucesso nos Jogos Olímpicos pode representar bónus como dinheiro, prémios, apartamentos e carros de luxo.

Lesun garante que há poucas hipóteses de outros atletas a competir sob a bandeira russa, sigam os passos do próprio. “Os desportistas russos são como uma ferramenta. Uma ferramenta de propaganda”, reitera. “Lamento admitir que os desportistas russos não conseguem mudar a situação. Muitos deles nem sequer percebem o que se está a passar.”