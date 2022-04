Alemanha arrisca prejuízo de 220,5 mil milhões de euros caso deixe de importar gás russo

A Alemanha poderá estar perto de entrar numa “profunda recessão”, caso o país deixe de importar gás russo, alertaram esta quarta-feira, 13 de abril, alguns dos principais analistas do país. No total, o prejuízo resultante do corte poderá ascender a 220,5 mil milhões de euros em produção económica nos próximos dois anos.

As previsões foram emitidas, conjuntamente, por cinco institutos económicos alemães, os quais acrescentam que o do Produto Interno Bruto (PIB) do país poderá aumentar apenas 1,9% em 2022, seguido de uma contração de 2,2% em 2023. Caso a Alemanha não interrompa as importações de gás russo, o crescimento do PIB ascenderá aos 2,2% este ano.

Stefan Kooths, diretor de investigação no Instituto Kiel para a Economia Mundial e um dos autores do relatório, afirma que cortar o gás russo levará a Europa para uma “forte recessão”.

As revelações de atrocidades cometidas em Bucha enquanto o subúrbio de Kiev estava sob controlo das forças russas levaram a União Europeia a intensificar as sanções económicas contra Moscovo e a perseguir as vastas exportações de energia da Rússia pela primeira vez desde que invadiu a Ucrânia.

Os líderes da UE concordaram em eliminar gradualmente todas as importações russas de carvão. Uma fonte da UE disse à “CNN Business” que, a partir de agosto, será proibido importar carvão proveniente da Rússia. A sexta ronda de sanções já é discutida, com algumas autoridades da UE a pedirem ações sobre as exportações russas de petróleo e gás.

A confirmar-se, a proibição de importar gás russo causaria estragos na economia da Alemanha a curto prazo, dado que depende da Rússia para cerca de 46% do seu gás natural, números de 2020, segundo a Agência Internacional de Energia. O país utiliza o combustível para aquecer casas, gerar eletricidade e ajudar a alimentar as suas fábricas.

A União Europeia já está a tentar reduzir as importações de gás russo em 66% este ano e romper totalmente a sua dependência da energia russa até 2027.