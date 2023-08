Os dados do comércio interno indicam que o consumo continua retraído, apontando para uma diminuição do poder de compra dos alemães.

31 Agosto 2023, 07h38

As vendas no comércio da Alemanha caíram 0,8% em julho em relação ao mês anterior, informou o Gabinete Federal de Estatísticas (Destatis) esta quinta-feira. Os dados são piores do que o esperado pelos analistas, indica a imprensa, que previam uma recuperação de três décimas. A queda homóloga das vendas no retalho também é dececionante os analistas de serviço, atingindo 2,2% (face aos menos 1,6% em junho e aos menos 1% previstos). Julho foi o 13.º mês consecutivo de queda no comércio em termos de comparação anual.

Estes dados somam-se a outros indicadores germânicos conhecidos nas últimas semanas e que estabelecem um cenário, no mínimo, complicado para a maior economia da Europa, acumulando temores de que a recessão pode estar a caminho do ‘motor da Europa’.

E, salientam os analistas, embora o PIB tenha estagnado no segundo trimestre, os dados avançados até agora no terceiro trimestre antecipam uma contração entre julho e setembro. É por isso que o governo alemão acaba de apresentar um plano para reativar a atividade: um pacote de 50 medidas fiscais, com um impacto estimado de 32 mil milhões de euros. Este choque fiscal pretende contrabalançar os efeitos da inflação e a concomitante necessidade do seu combate por via do aumento das taxas de juro.

Mesmo assim, e como vai sucedendo um pouco por toda a Europa – Portugal incluído – o mercado de trabalho permanece robusto na Alemanha, o que permite acomodar com maior ‘facilidade social’ o pior momento da economia. O gabinete estatístico germânico indicou também esta quinta-feira que o emprego permaneceu estável em julho. “O número ajustado sazonalmente de pessoas empregadas aumentou ligeiramente em 15 mil em comparação com o mês anterior”, referiu aquela estrutura. No total, cerca de 45,7 milhões de alemães têm emprego.