Alemanha disposta a apoiar proibição gradual da União Europeia ao petróleo russo

A Alemanha está disponível para apoiar uma proibição gradual do petróleo russo por parte da União Europeia (UE), numa altura em que os países da UE procuram responder ao aumento da crise de energética depois da Rússia ter cortado a distribuição de gás natural à Polónia e Bulgária esta quarta-feira, 27 de abril.

De acordo com a “Bloomberg”, esta foi a opção defendida pela Alemanha numa reunião entre embaixadores da União Europeia, onde foi também abordada a possibilidade de um preço base para o petróleo ou mecanismos de pagamento para reter parte da receita de Moscovo.

A União Europeia está a trabalhar o seu sexto pacote de sanções à Rússia e nos próximos dias são esperadas reuniões entre os países dos estados-membro. atado imediatamente para comentar.

As sanções da UE têm de ser aplicadas por unanimidade e podem ser politicamente complicadas de gerir para alguns dos estados-membros.

A Alemanha deu ainda conta de que pode continuar a pagar o seu gás em euros. No entanto, o país poderá ter de lidar com um impacto de 220 mil milhões de euros na produção durante os próximos dois anos, caso a distribuição de gás seja cortado imediatamente, de acordo com uma previsão de institutos económicos germânicos.