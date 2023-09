O índice de confiança dos investidores voltou a piorar em setembro e a adensar os temores de uma recessão. Para os analistas, a causa dos problemas está relacionada com o desempenho da economia alemã.

4 Setembro 2023, 10h45

A Alemanha poderá estar a arrastar os seus parceiros da zona euro para uma “profunda recessão”, de acordo com a análise de Manfred Hübner, director gerente de CEFA, na nota da Sentix, que se baseia no índice de confiança dos investidores na atividade económica da zona euro que teima em manter-se em níveis negativos.

A confiança dos investidores na atividade económica da zona euro voltou a piorar este mês, tal como demonstra o índice Sentix recentemente publicado, que situa a leitura de setembro em -21,5, uma degradação do sentimento face a agosto quando estava em -18,9. Esta é o nível mais baixo desde novembro de 2022 e é ainda mais negativo do que aquilo que era esperado por parte dos analistas. Além disso, este é o 19º mês consecutivo em que este indicador está em terreno negativo o que demonstra o pessimismo dos investidores.

Onde está a causa dos problemas? Diz o relatório que a mesma é “fácil de identificar”. “A economia alemã, por muito que seja a maior da zona euro, está a arrastar toda a zona euro com uma profunda recessão”, assegura Manfred Hübner, director gerente de CEFA, na nota de análise da Sentix publicada esta segunda-feira. “Isto significa um duplo problema para o BCE. Na realidade, o dinamismo da economía justificaria uma política monetária mais branda, mas na Alemanha a inflação mostra-se especialmente obstinada”, destaca o especialista.

As vendas no comércio da Alemanha caíram 0,8% em julho em relação ao mês anterior, informou o Gabinete Federal de Estatísticas (Destatis) esta quinta-feira. Os dados são piores do que o esperado pelos analistas, indica a imprensa, que previam uma recuperação de três décimas. A queda homóloga das vendas no retalho também é dececionante os analistas de serviço, atingindo 2,2% (face aos menos 1,6% em junho e aos menos 1% previstos). Julho foi o 13.º mês consecutivo de queda no comércio em termos de comparação anual.

Estes dados somam-se a outros indicadores germânicos conhecidos nas últimas semanas e que estabelecem um cenário, no mínimo, complicado para a maior economia da Europa, acumulando temores de que a recessão pode estar a caminho do ‘motor da Europa’.