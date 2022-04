Alemanha está a considerar nacionalizar a Gazprom e a Rosneft para garantir o fornecimento de energia ao país

O ministério da Economia alemão está a considerar a nacionalização das unidades da Gazprom e da Rosneft no país, numa altura em que as preocupações com a segurança do fornecimento de energia continuam.

De acordo com a Reuters, as discussões entre os altos funcionários do ministério e o chanceler Olaf Scholz visam evitar cortes maciços de energia se uma destas empresas, que são bastante importantes para a Alemanha.

Ambas as empresas são insubstituíveis no mercado alemão de energia, com a Gazprom Germania a operar grandes instalações de armazenamento de gás e a Rosneft Deutschland a ser um dos principais intervenientes nos mercados da refinaria de gasolina, gasóleo e querosene, informou o jornal Handelsblatt que cita fontes governamentais.

Para além disso, as empresas arriscam-se a uma “falência técnica”, uma vez que bancos e parceiros comerciais se têm distanciado das empresas com proprietários russos desde a entrada em vigor das sanções ocidentais contra a Rússia, avança o mesmo jornal.

AAté ao momento a Gazprom Germania, a Rosneft Deutschland e o ministério da Economia alemão não comentaram a situação.