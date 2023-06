Em maio, os preços ao produtor caíram mais do que esperado pelos analistas na Alemanha.

20 Junho 2023, 09h03

A inflação no mercado grossista na Alemanha registou uma descida mensal de 1,4% em maio quando se esperava uma quebra de 0,7% por parte dos analistas, de acordo com os dados publicados pela Destatis esta terça-feira.

Em detalhe, a descida deste indicador teve especial relevância na queda dos preços do metal. Isto fez com que os preços dos bens intermédios diminuíssem 2,3% face a maio de 2022. Em comparação com abril de 2023, os preços dos mesmos bens baixaram 1,1%.

Em sentido contrário, os preços dos bens de consumo não duradouro subiram 10,1% em maio de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado e 0,1% face a abril deste ano. Os preços dos alimentos subiram 11,9% em relação a maio do ano passado com destaque para o aumento recorde do preço do açúcar: mais 92,0% em relação a maio de 2022.