Alemanha: Inflação volta a acelerar em julho e já está nos 8,5%

Nova surpresa na economia alemã, com a inflação a voltar a subir em julho, depois de um ligeiro recuo no mês anterior que deu algumas esperanças de que o pico do fenómeno pudesse ter já chegado. O índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) alemão deverá ter avançado para 8,5% em julho, acima dos 8,2% do mês passado e longe dos 8,1% projetados pelos analistas.

O aumento sugerido pela estimativa rápida conhecida esta quinta-feira surge no mês em que o abastecimento de gás natural à Alemanha foi temporariamente interrompido e posteriormente diminuído para 20% do que seria habitual nesta altura do ano, levantando sérias dúvidas quanto à performance da economia germânica no resto do ano.

A subida de preços continua a ser motivada sobretudo pela energia, que registou uma inflação homóloga de 35,7%, e pelos bens alimentares, cujo preço aumentou 14,8%.

O instituto alemão Ifo havia projetado que a inflação se estivesse a aproximar do seu pico, especialmente dada a redução esperada este trimestre motivada por cortes temporários no custo dos transportes. Olhando para o índice não-harmonizado, este cenário até se verificou, com uma redução para 7,5% este mês, depois de junho ter registado 7,6% de aumento homólogo nos preços.

Também a inflação subjacente registou uma aceleração no mês em questão, passando de 3,21% para 3,78%, o que sugere uma pressão mais alargada nos vários sectores da economia alemã não diretamente ligados com a energia ou bens alimentares.